El detenido por el atrincheramiento en Cilleros permanece hospitalizado y declarará mañana

El vecino de Cilleros, que permaneció atrincherado durante unas 25 horas en su vivienda, se encuentra hospitalizado y no se le tomará declaración hasta mañana, según apuntó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La Guardia Civil accedió a la vivienda el domingo, 30 de noviembre, tras obtener la autorización judicial correspondiente. Según informó el Instituto Armado, la intervención se llevó a cabo sin heridos. Los agentes lograron reducir al hombre, identificado como Ramón, y garantizar que no pudiera causar riesgos ni a sí mismo ni a terceros. Posteriormente, fue detenido y trasladado a un centro sanitario para recibir la atención necesaria.

Una vez asistido, la Guardia Civil señaló el domingo que, tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, "será puesto a disposición de la autoridad judicial para el total esclarecimiento de los hechos".

La causa le corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria, que estaba de guardia en el momento del suceso. Tal y como indicó el TSJEx a este diario, el varón de unos 36 años todavía no ha pasado a disposición judicial, "previsiblemente lo hará mañana".

Los hechos

El incidente comenzó en la tarde del sábado, cuando el hombre se atrincheró en su casa armado con un cuchillo. Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el número 4 de la calle Gitanita, a escasos metros del Centro Social de la localidad. La operación concluyó alrededor de las 18.00 horas del domingo.

Las imágenes del atrincheramiento de un joven en la localidad cacereña de Cilleros / Carlos Gil

Según testigos consultados por El Periódico Extremadura, el hombre, visiblemente alterado, gritó y amenazó el pasado sábado a quienes trataron de acercarse para tranquilizarlo, llegando incluso a hacer amago de quitarse la vida. Ante la imposibilidad de reconducir la situación, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia.

Fuentes familiares confirmaron que el motivo por el que se desencadenó el atrincheramiento fue el dinero. "Estuvimos todo el día cogiendo aceitunas en el campo. Cuando llegamos a casa, en torno a las cinco de la tarde, le pidió dinero a su madre. Ella se negó a dárselo, y entonces comenzó la escalada de la riña", contaba José, padre de Ramón. Viven los dos, junto a la madre de la familia.