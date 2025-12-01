'Entre el dolor y la esperanza': la icónica exposición de Genín Andrada sobre el Sida que recorrió el mundo cierra su ciclo en Cáceres

Este lunes, coincidiendo con el Día Mundial del Sida, se ha inaugurado en el Museo de Cáceres una exposición fotográfica para concienciar sobre esta enfermedad: 'Sida, entre el dolor y la esperanza'. La muestra, que fue pionera en su momento y alcanzó un impacto global, aterriza en Extremadura para cerrar un «círculo» de casi tres décadas.

Su autor, el cacereño Genín Andrada, quien en 1996 se convirtió en el primer fotógrafo español en exponer en el Museo Reina Sofía de Madrid con este mismo proyecto, rememora un viaje que lo llevó a los museos más importantes del mundo. «Esta exposición se inicia en 1996 en el Reina Sofía, y de ahí pasa a Nueva York, el Guggenheim , Sudáfrica, Asia… pero hoy queda en mi tierra. De igual manera que yo nací aquí, es un homenaje que le hago», cuenta el propio artista.

Enfermedad

La exposición, que estará durante un mes, llega a Cáceres en un momento en que la concienciación sobre el VIH/Sida sigue siendo crucial. Los datos demuestran la magnitud de la epidemia desde sus inicios, habiendo muerto entre 40 y 50 millones de personas en todo el mundo. «Casi España entera».

'Sida, entre el dolor y la esperanza'. / Jorge Valiente

A finales de 2024, se estima que hay un total mundial de 40,8 millones de personas infectadas con el VIH. La región africana concentra la mayor parte de la epidemia, con aproximadamente 26,5 millones de personas infectadas, lo que representa cerca del 65% del total mundial. «África no deja de ser el basurero del mundo. Todas las grandes epidemias están allí, los minerales que utilizamos los occidentales están allí», comenta.

En España se diagnostican alrededor de 4.000 nuevos contagios anuales. Por ello, el propio fotógrafo avisa de que «no hay que bajar la guardia».

«El Sida es algo que siempre me preocupó. Venían imágenes de Estados Unidos y era algo excesivamente evidente, algo que a veces era demasiado desagradable en el sentido de que es una enfermedad muy dura que se hace muy grande a través de las imágenes», añade sobre la enfermedad.

Un proyecto con aval internacional

Tras su debut en el Reina Sofía, bajo la dirección de Pepe Guirao, la muestra fue seleccionada por Naciones Unidas para formar parte del Proyecto Pandemic Fancg AIDS, patrocinado por el entonces Secretario General, Kofi Annan. La exposición se transformó en una muestra itinerante que recorrió los cinco continentes durante cinco años. Su impacto quedó sellado desde el principio: fue inaugurada conjuntamente por los presidentes Bill Clinton y Nelson Mandela.

'Sida, entre el dolor y la esperanza' se ha exhibido en más de 30 prestigiosos museos a nivel mundial, incluyendo: Guggenheim Manhattan, Nueva York; Museo de Arte de Pretoria, Sudáfrica; Bombay Chennai y Museo del Gobierno de Chennai Tamail Nadu, India; National Museum Bangkok, Tailandia; MAC, de Naciones Unidas, Nueva York; o Centro de Arte Philadelphia Art Alliance, EE. UU. El trabajo del fotógrafo no solo se ha visto en las galerías, sino que también ha sido publicado y reconocido en medios internacionales de la talla de El País Semanal, Newsweek, Vogue Italia, Times, y El Suplemento Dominical del Diario La República de Italia, entre otros.

Genín Andrada atiende a los medios. / Jorge Valiente

«Yo quise hacer algo más poético, algo más sutil, que tenía que ver más con el mundo que estábamos viviendo», cuenta sobre su obra en la inauguración. La persona plasmada se llamaba Santiago Rodríguez y, curiosamente, era extremeño. Santiago tenía un cáncer de huesos, de hígado y VIH. El artista lo fotografió como «un mensaje de esperanza».

«Para mí, el Día Mundial del Sida, hoy, es muy importante porque, además, este proyecto cierra aquí el ciclo y, de alguna manera, es algo que me deja más tranquilo. No sé si volveré a exponerlo algún día», finalizaba Andrada.

Con su llegada al Museo de Cáceres, 29 años después de su concepción, la muestra cumple su última etapa, tal y como señala su creador: «Cerramos un círculo, el cual termina en Extremadura después de 29 años dando la vuelta al mundo».

Cerrar el ciclo

Junto al creador de la obra, estuvo presente en el acto la Consejera de Cultura, Victoria Bazaga, quien apostilló que «hoy volvemos a recordar unos tiempos difíciles, de mucho miedo y de mucho estigma».

También quiso ensalzar la obra del fotógrafo y la importancia que tiene también para Extremadura. «Hay que reconocer la obra de Genín, un extremeño que ha sido capaz de estar siempre a pesar de estar fuera y hacer obras internacionales como llevar los empalaos a Japón. Siempre piensa en Extremadura, y creemos que Extremadura también tiene que estar siempre con este tipo de artistas que no dejan de crear y de llevar el nombre de la región por todas partes».

Victoria Bazaga atiende a los medios. / Jorge Valiente

«Genín vuelve aquí, a cerrar este ciclo. Además, nos invita a todos los cacereños que vienen al museo a reflexionar y ver que la cultura también puede ayudar y paliar de alguna manera el sufrimiento que supone una enfermedad como esta», añadió.

La muestra de Cáceres es un recordatorio de la lucha contra el estigma y la enfermedad, utilizando el arte como herramienta de sensibilización global. El Sida sigue estando ahí, «debajo de una alfombra», y por eso es muy importante que la sociedad sea consciente de lo que es y cómo se puede prevenir.