Emilio Arroyo Bermejo, nombrado nuevo cronista oficial de Valdastillas: "Lo que ahora depositáis en mí intentaré devolverlo con trabajo y dedicación"

El Ayuntamiento de Valdastillas aprobó por unanimidad, en sesión plenaria del pasado martes 25 de noviembre, el nombramiento de Emilio Arroyo Bermejo como cronista oficial de la localidad, a propuesta del alcalde local, José Ramón Herrero Domínguez. Arroyo, que también ostenta este cargo en Zarza la Mayor, recibió la comunicación oficial el 27 de noviembre. El domingo, el consistorio trasladó la noticia a los vecinos a través de un bando municipal y de sus redes sociales.

Mensaje del ayuntamiento

En el mensaje difundido, el ayuntamiento explica que este reconocimiento "nace del profundo cariño y compromiso que Emilio ha demostrado hacia nuestro pueblo durante muchos años". Además, señala que Arroyo no solo mantiene un vínculo familiar con Valdastillas, sino también "un afecto sincero y una dedicación constante", destacando que "ha sabido transmitir con sensibilidad y acierto la historia, las tradiciones y la esencia de nuestra localidad siempre que ha tenido oportunidad".

El consistorio ensalza también su reciente crónica Valdastillas entre dos gargantas, publicada en este diario, que califican como "un ejemplo más de su extraordinaria contribución a la difusión de la identidad cuqueña, mostrando al mundo la riqueza cultural, humana y paisajística de nuestro municipio".

"Emilio ha sido, durante muchos años, un embajador silencioso de Valdastillas, y hoy, con este nombramiento, queremos reconocer de manera oficial ese papel que tan dignamente ha desempeñado", recoge el comunicado, que concluye con un mensaje de gratitud y orgullo por contar con él como nuevo cronista. "Gracias, Emilio, por llevar siempre a Valdastillas en el corazón y por ayudarnos a preservar y compartir nuestra historia".

Palabras del nuevo cronista oficial

Por su parte, el nuevo cronista oficial quiso trasladar unas palabras de agradecimiento al ayuntamiento y a todo el pueblo, mensaje difundido igualmente en las redes sociales municipales. "No me queda más que agradecer el nombramiento, siendo para mí un motivo de alegría por la consideración personal que el pueblo de Valdastillas me tributa y a la vez, es un acicate más en mi compromiso de entrega en la divulgación de todos los aspectos que encierra la localidad, esa a la que denominé en mi reciente crónica Valdastillas entre dos gargantas".

Del mismo modo, expresa su agradecimiento y vínculo con la localidad. "Son más de 40 años por vuestras tierras, tierras con las que también me siento identificado y que en todo momento he hecho alarde de ellas y en las que, desde el primer momento, me sentí acogido y querido. Lo que ahora depositáis en mi persona intentaré devolverlo con trabajo y dedicación".