Reconocimiento
Emilio Arroyo Bermejo, nombrado nuevo cronista oficial de Valdastillas: "Lo que ahora depositáis en mí intentaré devolverlo con trabajo y dedicación"
El ayuntamiento aprueba por unanimidad su designación y destaca que Arroyo ha sido durante años "un embajador silencioso" de la localidad, un papel que ahora reconoce de manera oficial
El Ayuntamiento de Valdastillas aprobó por unanimidad, en sesión plenaria del pasado martes 25 de noviembre, el nombramiento de Emilio Arroyo Bermejo como cronista oficial de la localidad, a propuesta del alcalde local, José Ramón Herrero Domínguez. Arroyo, que también ostenta este cargo en Zarza la Mayor, recibió la comunicación oficial el 27 de noviembre. El domingo, el consistorio trasladó la noticia a los vecinos a través de un bando municipal y de sus redes sociales.
Mensaje del ayuntamiento
En el mensaje difundido, el ayuntamiento explica que este reconocimiento "nace del profundo cariño y compromiso que Emilio ha demostrado hacia nuestro pueblo durante muchos años". Además, señala que Arroyo no solo mantiene un vínculo familiar con Valdastillas, sino también "un afecto sincero y una dedicación constante", destacando que "ha sabido transmitir con sensibilidad y acierto la historia, las tradiciones y la esencia de nuestra localidad siempre que ha tenido oportunidad".
El consistorio ensalza también su reciente crónica Valdastillas entre dos gargantas, publicada en este diario, que califican como "un ejemplo más de su extraordinaria contribución a la difusión de la identidad cuqueña, mostrando al mundo la riqueza cultural, humana y paisajística de nuestro municipio".
"Emilio ha sido, durante muchos años, un embajador silencioso de Valdastillas, y hoy, con este nombramiento, queremos reconocer de manera oficial ese papel que tan dignamente ha desempeñado", recoge el comunicado, que concluye con un mensaje de gratitud y orgullo por contar con él como nuevo cronista. "Gracias, Emilio, por llevar siempre a Valdastillas en el corazón y por ayudarnos a preservar y compartir nuestra historia".
Palabras del nuevo cronista oficial
Por su parte, el nuevo cronista oficial quiso trasladar unas palabras de agradecimiento al ayuntamiento y a todo el pueblo, mensaje difundido igualmente en las redes sociales municipales. "No me queda más que agradecer el nombramiento, siendo para mí un motivo de alegría por la consideración personal que el pueblo de Valdastillas me tributa y a la vez, es un acicate más en mi compromiso de entrega en la divulgación de todos los aspectos que encierra la localidad, esa a la que denominé en mi reciente crónica Valdastillas entre dos gargantas".
Del mismo modo, expresa su agradecimiento y vínculo con la localidad. "Son más de 40 años por vuestras tierras, tierras con las que también me siento identificado y que en todo momento he hecho alarde de ellas y en las que, desde el primer momento, me sentí acogido y querido. Lo que ahora depositáis en mi persona intentaré devolverlo con trabajo y dedicación".
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española