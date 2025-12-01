Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Capitalidad Europea de la Cultura 2031

Extremúsika, Stone&Music y el Alcazaba Festival, nuevos pilares de la Capitalidad de Cáceres

Progevents, organizadora de los festivales, firma el manifiesto de apoyo a Cáceres 2031, una candidatura que busca impulsar la cultura y posicionar a Extremadura en el panorama europeo

Imagen del Extremúsika 2025.

Imagen del Extremúsika 2025. / Jorge Valiente

Pablo Parra

Cáceres

El camino de la ciudad de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura 2031 continúa su camino y añade nuevos apoyos. El STONE&MUSIC Festival de Mérida, el Alcazaba Festival de Badajoz y el Extremúsika de Cáceres han sido los últimos en adherirse.

Los tres festivales, organizados por la empresa extremeña Progevents (Producciones de Grandes Eventos SL), han firmado el manifiesto del proyecto cacereño, reflejando así su respaldo público a una candidatura que aspira a fortalecer y proyectar la cultura en toda la región.

Carlos Lobo, director de los tres certámenes, ha resaltado la importancia de apoyar «un proyecto que aspira a situar a la cultura en el centro del desarrollo económico, social y turístico de Extremadura. Cáceres 2031 no es solo un reto para la ciudad, sino una oportunidad colectiva para la región».

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres / José Luis Barrantes

Música y cultura

Los tres festivales, consolidados dentro de las citas culturales más relevantes de Extremadura, atraen cada año las tres ciudades principales de la región a decenas de miles de personas con propuestas musicales y artísticas muy diferentes entre sí, destacando la presencia de artistas nacionales e internaciones de primer nivel. «Estas tres citas son un ejemplo de cómo la música y la cultura pueden revitalizar ciudades y generar un impacto positivo, y por eso ponemos a disposición de la candidatura de Cáceres 2031 toda nuestra experiencia», comenta. «Sabemos lo que significa apostar por la cultura como eje vertebrador del territorio y el reto que eso supone, por eso nuestros festivales apoyarán activamente la candidatura».

Noticias relacionadas y más

El director también mostró su deseo de que el proyecto siga creciendo y logrando apoyos para que impacte de manera positiva en la región, invitando a que se sumen todos los activos posibles. «Si Extremadura quiere seguir creciendo y proyectándose más allá de nuestras fronteras, necesitamos apoyar iniciativas como esta, ya que la cultura es un valor estratégico para el presente y el futuro de nuestro territorio», finaliza.

Cáceres se pone serio con los patinetes: nuevas normas, controles y sanciones

