La fachada del edificio de Aldea Moret será apuntalada hoy porque el riesgo de colapso aumenta debido a la previsión de lluvias

A primera hora de la mañana de este lunes ya estaban los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres inspeccionando la fachada que entró en riesgo de colapso en la tarde del domingo para buscar una solución al problema. Les han acompañado el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y varios concejales, como Encarna Solís (Asuntos Sociales) o Víctor Bazo (Obras), que se volcaron con ofrecer una solución desde el momento en que conocieron la noticia.

Origen

El origen del suceso en la fachada principal del inmueble situado en la avenida Río Tíber, 6, tuvo lugar en torno a las ocho de la tarde del domingo. La prioridad desde el primer momento fue buscar una solución al problema de vivienda que estaban padeciendo ocho familias del inmueble (por residir en la parte afectada). Cinco familias han pasado la noche en un hotel, mientras las otras tres no lo necesitaron.

De forma paralela, se estuvo trabajando con los técnicos para intentar hacer una primera evaluación de emergencia que llevó a determinar que el riesgo de desprendimiento se había ocasionado a raíz del encofrado.

Dos cuestiones

En la jornada de este lunes, se está trabajando en dos cuestiones, tal y como ha informado el alcalde de la ciudad. En primer lugar, por parte de los técnicos y una empresa constructora contratada de emergencia se está buscando una solución para evitar el desprendimiento total de la fachada. Por otro lado, se está buscando un remedio para intentar sujetar la misma al propio encofrado del inmueble.

No solo se va a hacer el análisis del Portal 1, que se vio afectado, sino en todos los del inmueble por si tuviesen también riesgo. La prioridad actualmente es hacer un apuntalamiento de la fachada a lo largo del día de hoy. Mateos asegura que se está buscando ya material y personal por parte de la empresa que acometerá los trabajos para evitar el derrumbe físico de la fachada. Además, el riesgo aumentará en las próximas horas porque hay probabilidad de lluvia y viento en la ciudad, lo que dificultaría los trabajos.

Sin fecha de regreso

Las ocho viviendas desalojadas no tienen todavía fecha de regreso a sus hogares. "Sería mucho aventurarse ahora mismo decir cuándo podrán regresar", dice Mateos. Por ello, están trabajando con los agentes del Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales) para buscar una solución habitacional más duradera y que satisfaga las necesidades de cada una de las familias afectadas.

Ahora, la prioridad es sostener la fachada y que no caiga en la vía pública. La idea es reconstruirla, recuperarla y llevarla otra vez al forjado del edificio ya que, si cayes, tendría que volver a levantarse desde cero.