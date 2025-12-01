Agenda cultural
Gala, la cantante extremeña antes conocida como Fátima Risco, lanza desde Cáceres su nuevo single
La artista presenta su primer tema como autora junto al productor Ismael Moya y se prepara para actuar en Montijo en el evento benéfico 'Ningún niño sin Navidad'
La cantante extremeña Gala, anteriormente conocida como Fátima Risco, estrenó el pasado 14 de noviembre su nuevo single Todo cambió. Además, anunció la modificación de su nombre artístico tras diversas reuniones con su equipo. "Este single forma parte de mi nuevo proyecto musical y es el primer tema en el que participo como autora. En la composición he contado con la ayuda del productor cacereño Ismael Moya. La canción habla del amor, de esos amores que aparecen de repente, que llegan para quedarse y que te llenan de cosas bonitas. Estoy muy feliz porque está teniendo una acogida maravillosa".
Comienzos
Inició su andadura musical a los 14 años en una escuela de flamenco de su pueblo, Esparragosa de Lares. Tiempo después se trasladó a Badajoz para cursar Psicología, pero en tercer curso decidió apostar por su verdadera pasión, la música. Fue entonces cuando buscó una academia de canto con el objetivo de explorar nuevos estilos y experimentar con su voz. Tras completar sus estudios universitarios, regresó a su pueblo natal. Poco después, en Don Benito, conoció a Estela de María en 2021, artista cacereña con más de tres décadas de experiencia, quien no dudó en brindarle su apoyo. "Ahora resido en Cáceres. Tomé la decisión de mudarme para seguir aprendiendo a su lado y volcarme aún más en mi formación, con la esperanza de construir la carrera musical con la que siempre he soñado. Este año está siendo especialmente intenso, ya que intento equilibrar este proyecto personal con mi labor como psicóloga".
Trayectoria profesional
"Recuerdo que mi primer concierto con músicos fue en 2021, en mi pueblo, y aquel momento marcó realmente el inicio de todo lo que he ido construyendo poco a poco. Podría decirse que como cantante profesional llevo unos tres o cuatro años. En 2023 me presenté al concurso Arroyo Music Fest y obtuve el segundo premio. Ese año fue especialmente importante porque también tuve la oportunidad de cantar con Melendi. Fue un auténtico sueño, él actuaba en Herrera del Duque y yo me acerqué al concierto con un cartel que decía "mi sueño es poder cantar contigo". Estaba en primera fila y, me llamó para subir al escenario. Fue un momento mágico, un impulso enorme que hizo que más gente comenzara a conocerme".
Además, en 2024 la artista participó en el programa de copla A tu vera, de Castilla-La Mancha. Poco después publicó su primer cover, Tu jardín con enanitos, la conocida canción de Melendi, como homenaje a todo lo que había vivido. A finales de ese mismo año comenzó a buscar su propio sello y la posibilidad de grabar temas inéditos. Gracias a Estela, entró en contacto con el productor cacereño Ismael Moya, quien trabaja con numerosos artistas y se convirtió en una pieza clave en esta nueva etapa de su carrera.
Cambio de nombre artístico
Por último, respecto al cambio de su nombre artístico, la cantante ha explicado que siempre tuvo ciertas dudas. Sin embargo, tras consultarlo con su equipo, decidió adoptar el nombre de Gala, ya que forma parte de su nombre compuesto, Fátima Gala. Considera que este nuevo nombre encaja mejor con la línea musical que está presentando y con la que publicará próximamente. Además, ha anunciado que el próximo 13 de diciembre estará en el Pabellón Deportivo de Montijo, presentando su nuevo single, en un evento benéfico a favor de la infancia, Ningún niño sin Navidad.
