Los hallazgos arqueológicos de la antigua calzada romana Vía de la Plata retrasan la apertura de la Ronda Sur de Cáceres

La Ronda Sur de Cáceres ha retrasado su apertura en varias ocasiones en los dos tramos de actuación. Primero, en la zona de la urbanización La Cañada se atrasaron las obras porque, en una propiedad, no se habían desalojado enseres inmobiliarios. Se paralizó la actuación, al igual que con los permisos de Adif para lograr la autorización sobre el paso elevado de la vía ferroviaria. Además, se han tenido que repetir las voladuras debido a la dureza de la roca caliza que hay en los terrenos frente a la misma urbanización.

En el otro tramo, el que conectará la rotonda de Charca Musia con la del recinto ferial, se han producido hallazgos arqueológicos de los restos de la antigua calzada romana Vía de la Plata. Se trata de un Bien de Interés Cultural que tiene la categoría de sitio histórico, lo que ha conllevado a que se hayan tenido que llevar a cabo prospecciones mediante un georradar. Así lo ha explicado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en la visita de este lunes a las obras junto al alcalde de la ciudad, Rafa Mateos.

Retraso

Esto ha provocado un retraso en este tramo de las obras, que tenían un plazo de 18 meses. Según ha explicado Pedro Rodríguez, director de la actuación, eran conocedores de que la Vía de la Plata pasaba por la zona donde trabajan, por lo que optaron por ubicar el sitio exacto a través de un proyecto con el mencionado georradar.

Se localizó el camino, pero no el que usan los peregrinos en la actualidad, sino unos metros más hacia el oeste. Una vez encontrado, se ha protegido. La actuación ha consistido en sacar a relucir el tramo. Una vez hecha la excavación, se han enviado a la Dirección General de Patrimonio, que ha autorizado el desmantelamiento de la calzada.

Explicación

"Hemos quedado una pequeña parte que se integrará dentro de un parquecito con acceso desde la Ronda Sur, y desde donde se podrán observar los restos. El espacio contará con carteles explicativos. Además, dará continuidad a los peregrinos por el camino que viene desde Aldea del Cano con una pasarela para que la gente pueda ir por el mismo sitio. Estará aderezado con árboles, principalmente cipreses y un olivo, que son típicos de las romanos", ha incidido Rodríguez.