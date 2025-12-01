Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres

Un suceso ha alterado por completo la barriada cacereña de Aldea Moret a primera hora de la tarde. En la misma zona donde hace apenas 24 horas se anunció el riesgo de colapso de una fachada por el encofrado ha tenido lugar una multitudinaria pelea.

Según ha podido saber este diario tras consultar al departamento de prensa de la Policía Nacional, en torno a las cuatro de la tarde se ha recibido un aviso en la central por el que han sido requeridos para actuar. También han ido agentes de la Policía Local de Cáceres.

"50 involucrados"

A pesar de que la Policía Nacional no indica el número exacto de personas que se estaban viendo implicadas en la riña y simplemente ha señalado que había "una multitud", este diario ha podido constatar que eran decenas, con un número cercano a las 50.

La riña ha concluido con una persona lesionada por arma blanca, aunque no reviste gravedad, que ha sido trasladada por familiares o conocidos al Hospital Universitario de Cáceres. Lo que se desconoce todavía es el motivo por el que se inició el suceso, aunque la Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

En Aldea Moret

La riña se habría producido en la zona noroeste de la barriada de Aldea Moret, entre las calles Río Ródano y Río Vístula.

Según ha podido saber este diario, también ha resultado herido un agente de la Policía Nacional, pero no ha sido por la pelea. El departamento de comunicación cuenta que habría sido al mediar con las personas involucradas. Ha sido evaluado por los servicios sanitarios, descartando que revistiese gravedad.

Suceso similar

Hace apenas unos meses, una riña tumultuaria a causa del paso de la fibra óptica por una fachada en la avenida Río Tíber finalizó con seis personas detenidas. Además, hubo varias personas que resultaron heridas y que necesitaron ser hospitalizadas. De los seis arrestados, tres de ellos presentaban lesiones graves. En la reyerta se emplearon "objetos contundentes" que provaron dichas heridas.