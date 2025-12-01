El instituto Javier García Téllez de Cáceres reformará su cubierta para solucionar filtraciones y humedades

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado el pliego con las prescripciones técnicas de la reforma de la cubierta del instituto público Javier García Téllez de Cáceres. En él detalla las acciones que se van a llevar a cabo para arreglar los problemas de filtraciones y humedades que afectan a los talleres del centro, tal y como contaron alumnos a este medio recientemente.

Canalones deteriorados

El proyecto, redactado por la arquitecta María José Marín Miranda, prevé la sustitución de chapas y canalones deteriorados, así como del falso techo, y la instalación de una nueva cubierta de panel sándwich con aislamiento para mejorar la impermeabilidad y el confort térmico.

Se sustituirá la cubierta entera de dos de los tres edificios que conforman el instituto. Con el panel sándwich se busca evitar condensaciones, eliminar la necesidad de un falso techo y aportar un mayor aislamiento térmico.

Actuación en humedades

Con las fuertes lluvias que ha vivido la ciudad en las últimas semanas, han salido a la luz problemas con filtraciones. «Tanto en el edifico A como en el pabellón de fondo se produjeron filtraciones en las cubiertas que ya han sido reparadas. No obstante, algunas aulas sufrieron daños en los revestimientos que precisan ser reparados. Debido a la presencia de humedad han aparecido manchas de moho que deberán ser eliminadas con una solución de agua y lejía. Se realizará el emplastecido de las zonas con pérdida de material y posterior repintado», detalla el archivo.

Por ello, se colocarán canalones nuevos que aseguren el buen desalojamiento del agua de la cubierta en días de lluvia, garantizando la inexistencia de goteras y humedades en el lugar.

Con esta intervención, el centro y la Junta de Extremadura buscan prevenir y que no vuelvan a verse situaciones complicadas con las fuertes lluvias, mejorando así la calidad del edificio y sus instalaciones.

Presupuesto

La obra cuenta con un presupuesto de 394.840,61 euros, impuestos incluidos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de diciembre, y contará con un plazo de ejecución de 4 meses.