Por un delito de revelación de secretos
Juicio al ex jefe de Policía Local de Cáceres: en la Audiencia Provincial, el 18 de diciembre
El juicio contra Benedicto Cacho por filtrar un examen de la Policía Local de Cáceres llega tras una petición de su abogado, quien solicitó que la Audiencia Provincial se encargara del caso
La Fiscalía solicita 2 años y 6 meses de prisión para el ex jefe policial y 5 años para el profesor de la academia
La Audiencia Provincial juzgará el próximo 18 de diciembre (por un delito de revelación de secretos, con el agravante de ser funcionario) al ex jefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho (que ha pasado a segunda actividad), por el caso de la filtración de un examen de oposición del cuerpo policial en 2022. Será a las 12:30 horas.
Del Juzgado de lo Penal a la Audiencia
La causa comenzó a instruirla el Juzgado de lo Penal Número 1 de Cáceres, pero el abogado Emilio Cortés, que defiende a el ex jefe policial, realizó una petición para que se inhibiera ese tribunal en favor de la Audiencia Provincial en base a la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado. Este trámite ha retrasado la citación judicial.
El letrado ha alegado que “la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado establece que los posibles delitos que cometa un miembro de la policía van a la Audiencia y no al Juzgado de lo Penal”.
En cuanto a la apertura de juicio oral, la Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión a Benedicto Cacho por un delito de revelación de secretos, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años por supuestamente filtrar un examen de oposición de la Policía Local de 2022.
Igualmente, hay encausado un profesor de academia (que también es policía) para el que la Fiscalía pide una pena de prisión de 5 años, “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 10 años”. Y una “multa del triple del beneficio obtenido y que quede acreditado en el acto de la vista”.
Fiscalía sostiene que hubo una “estrategia diseñada por los acusados, en orden a la obtención de un beneficio económico” no cuantificado
Desde 2022
Se trató de una prueba mediante sistema de oposición libre (para cubrir 8 plazas), que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente. Según el escrito de la Fiscalía, el profesor reveló la información obtenida del otro acusado (miembro del tribunal) a sus alumnos de la academia a través de mensajes y audios de Whatsapp con varios archivos en PDF.
El escrito de acusación, recogido por EFE, sostiene que dichas actuaciones “se corresponden con una estrategia diseñada por los acusados, en orden a la obtención de un beneficio económico”, el cual se lograría mediante el “incremento en la contratación de los servicios de la academia de oposición EXTREPOL; constando, además, que eran filtrados entre los alumnos y los grupos de WhatsApp de dicha academia”.
Aunque “no consta la cuantía del beneficio obtenido”.
