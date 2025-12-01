Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por un delito de revelación de secretos

Juicio al ex jefe de Policía Local de Cáceres: en la Audiencia Provincial, el 18 de diciembre

El juicio contra Benedicto Cacho por filtrar un examen de la Policía Local de Cáceres llega tras una petición de su abogado, quien solicitó que la Audiencia Provincial se encargara del caso

La Fiscalía solicita 2 años y 6 meses de prisión para el ex jefe policial y 5 años para el profesor de la academia

Cacho, en una imagen de archivo, tomando posesión del cargo.

Cacho, en una imagen de archivo, tomando posesión del cargo. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Audiencia Provincial juzgará el próximo 18 de diciembre (por un delito de revelación de secretos, con el agravante de ser funcionario) al ex jefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho (que ha pasado a segunda actividad), por el caso de la filtración de un examen de oposición del cuerpo policial en 2022. Será a las 12:30 horas.

Del Juzgado de lo Penal a la Audiencia

La causa comenzó a instruirla el Juzgado de lo Penal Número 1 de Cáceres, pero el abogado Emilio Cortés, que defiende a el ex jefe policial, realizó una petición  para que se inhibiera ese tribunal en favor de la Audiencia Provincial en base a la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado. Este trámite ha retrasado la citación judicial.

El letrado ha alegado que “la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado establece que los posibles delitos que cometa un miembro de la policía van a la Audiencia y no al Juzgado de lo Penal”.

En cuanto a la apertura de juicio oral, la Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión a Benedicto Cacho por un delito de revelación de secretos, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años por supuestamente filtrar un examen de oposición de la Policía Local de 2022.

Igualmente, hay encausado un profesor de academia (que también es policía) para el que la Fiscalía pide una pena de prisión de 5 años, “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 10 años”. Y una “multa del triple del beneficio obtenido y que quede acreditado en el acto de la vista”.

Fiscalía sostiene que hubo una “estrategia diseñada por los acusados, en orden a la obtención de un beneficio económico” no cuantificado

Desde 2022

Se trató de una prueba mediante sistema de oposición libre (para cubrir 8 plazas), que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente. Según el escrito de la Fiscalía, el profesor  reveló la información obtenida del otro acusado (miembro del tribunal) a sus alumnos de la academia a través de mensajes y audios de Whatsapp con varios archivos en PDF. 

El escrito de acusación, recogido por EFE, sostiene que dichas actuaciones “se corresponden con una estrategia diseñada por los acusados, en orden a la obtención de un beneficio económico”, el cual se lograría mediante el “incremento en la contratación de los servicios de la academia de oposición EXTREPOL; constando, además, que eran filtrados entre los alumnos y los grupos de WhatsApp de dicha academia”.

Noticias relacionadas y más

Aunque “no consta la cuantía del beneficio obtenido”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
  2. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  3. Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
  4. Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
  5. Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
  6. El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
  7. Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
  8. Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española

Lorenzo, el carnicero cacereño que mantiene viva la esencia del mercado

Lorenzo, el carnicero cacereño que mantiene viva la esencia del mercado

Juicio al ex jefe de Policía Local de Cáceres: en la Audiencia Provincial, el 18 de diciembre

Juicio al ex jefe de Policía Local de Cáceres: en la Audiencia Provincial, el 18 de diciembre

Los hallazgos arqueológicos de la antigua calzada romana Vía de la Plata retrasan la apertura de la Ronda Sur de Cáceres

Los hallazgos arqueológicos de la antigua calzada romana Vía de la Plata retrasan la apertura de la Ronda Sur de Cáceres

El detenido por el atrincheramiento en Cilleros permanece hospitalizado y declarará mañana

El detenido por el atrincheramiento en Cilleros permanece hospitalizado y declarará mañana

Julia Melero, vecina desalojada de Aldea Moret: "Sonó un estruendo brutal; si la fachada hubiera caído encima de una persona, estaríamos hablando de una desgracia"

Julia Melero, vecina desalojada de Aldea Moret: "Sonó un estruendo brutal; si la fachada hubiera caído encima de una persona, estaríamos hablando de una desgracia"

Cáceres se pone serio con los patinetes: nuevas normas, controles y sanciones

Una cadena de restaurantes oriental con opciones veganas y vegetarianas aterriza en San Pedro de Alcántara de Cáceres para reemplazar a Ginos

Una cadena de restaurantes oriental con opciones veganas y vegetarianas aterriza en San Pedro de Alcántara de Cáceres para reemplazar a Ginos

'Entre el dolor y la esperanza': la icónica exposición de Genín Andrada sobre el Sida que recorrió el mundo cierra su ciclo en Cáceres

'Entre el dolor y la esperanza': la icónica exposición de Genín Andrada sobre el Sida que recorrió el mundo cierra su ciclo en Cáceres
Tracking Pixel Contents