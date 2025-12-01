Reacción al suceso
Julia Melero, vecina desalojada de Aldea Moret: "Sonó un estruendo brutal; si la fachada hubiera caído encima de una persona, estaríamos hablando de una desgracia"
"Fueron momentos de mucha angustia. Ya nos habíamos quejado previamente porque se habían caído cascotes de la fachada", asegura
"Estaba tranquila en mi casa y escuché un golpe fuerte, fue un gran estruendo. Me asomé a la ventana pensando que era algún vecino que había movido el sillón, o algún coche que había pasado. Miré por la ventana y me di cuenta de que había sido la fachada de mi terraza, que había cedido tanto que había provocado un boquete enorme". Es el testimonio sobre lo que ocurrió este domingo en la avenida Río Tíber, 6, de la barriada cacereña de Aldea Moret. La residente que lo cuenta es Julia Melero Berrocal, que reside en el bajo del portal que se vio gravemente.
"Otras personas que viven aquí estaban descompuestas. No sabíamos qué hacer. Vino el dueño del piso donde vivo y nos pidió si podíamos hacer algo. Llamamos a la Policía Local, que acordonaron la zona y vieron lo que estaba pasando. Después vino la grúa para quitar los coches aparcados justo debajo. También contactamos con el ayuntamiento y la administradora de fincas", relataba este lunes Julia, todavía visiblemente afectada tras hablar sus convecinos.
Angustia
"Fueron momentos de mucha angustia. Era algo que se veía venir porque llevábamos semanas viendo como caían los cascotes y retirándolos nosotros mismos. Pero no sabía qué hacer. Hablé con el presidente vecinal, pero no pudimos dar ninguna solución. Nos tienen bastante abandonados. Igual que la Junta de Extremadura está haciendo viviendas protegidas en El Junquillo, aquí el ayuntamiento debería hacerse cargo y mirar un poco por nosotros", cuenta.
A Julia la tuvieron que reubicar en el hotel Ara: "Mi situación económica no es muy buena. Yo no me quejo porque me da igual dónde dormir. Lo importante es que se dé una solución definitiva a esto cuanto antes. Es un peligro absoluto, ya no por la gente que residimos aquí, sino por todos los niños, coches y personas que pasan por debajo de la fachada. Si eso se cae, te mata".
En vilo
Después de pasar toda la noche en vilo, ha acudido esta mañana porque le han solicitado las llaves para que los técnicos puedan acceder al interior de su vivienda. Ahora, ellos esperan a que el ayuntamiento les aporte una solución: "No sabemos cuándo podremos entrar, ni si nos dejarán entrar a por ropa. Pero, por favor, que lo solucionen cuanto antes".
