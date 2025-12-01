Los materiales no llegan a tiempo y la fachada en riesgo de colapso del edificio de Aldea Moret (Cáceres) pasará la noche sin apuntalar

Las noticias que llegan desde la barriada cacereña de Aldea Moret no son buenas. Los materiales necesarios para apuntalar la fachada que está en riesgo de colapso en el inmueble de la avenida Río Tíber, 6, no han llegado a tiempo. Esto complicará que la pared se sostenga en la noche del lunes al martes, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología apunta que hay un 100% de posibilidad de precipitaciones y rachas de viento (aunque no son excesivamente elevadas, de unos 15 kilómetros por hora). Por ello, el consistorio ha optado por reforzar la seguridad en el inmueble con más patrullas de la Policía Local.

La historia

A primera hora de la mañana de este lunes ya estaban los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres inspeccionando la fachada para buscar una solución al problema. Les acompañaron el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y varios concejales, como Encarna Solís (Asuntos Sociales) o Víctor Bazo (Obras), que se volcaron con ofrecer una solución desde el momento en que conocieron la noticia.

El origen del suceso en la fachada principal del inmueble situado en la avenida Río Tíber, 6, tuvo lugar en torno a las ocho de la tarde del domingo. La prioridad desde el primer momento fue buscar una solución al problema de vivienda que estaban padeciendo ocho familias del inmueble (por residir en la parte afectada). Cinco de ellas pasaron la noche en un hotel, mientras las otras tres no lo necesitaron.

Jorge Valiente

De forma paralela, se estuvo trabajando con los técnicos para intentar hacer una primera evaluación de emergencia que llevó a determinar que el riesgo de desprendimiento se había ocasionado a raíz del encofrado.

En la jornada de este lunes, se actuó en dos cuestiones principales, tal y como informó el alcalde de la ciudad. En primer lugar, por parte de los técnicos y una empresa constructora contratada de emergencia se intentó ubicar una solución para evitar el desprendimiento total de la fachada. Por otro lado, se buscó un remedio para intentar sujetar la misma al propio inmueble.

Los vecinos de las ocho viviendas desalojadas no tienen todavía fecha de regreso a sus hogares. "Sería mucho aventurarse ahora mismo decir cuándo podrán regresar", dijo Mateos. Por ello, están trabajando con los agentes del Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales) para buscar una solución habitacional más duradera y que satisfaga las necesidades de cada una de las familias afectadas.

Ahora, la prioridad es sostener la fachada y que no caiga en la vía pública. La idea es reconstruirla, recuperarla y llevarla otra vez al forjado del edificio ya que, si cayes, tendría que volver a levantarse desde cero. El ayuntamiento asegura que sufragará los gastos.

El testimonio

"Estaba tranquila en mi casa y escuché un golpe fuerte, fue un gran estruendo. Me asomé a la ventana pensando que era algún vecino que había movido el sillón, o algún coche que había pasado. Miré por la ventana y me di cuenta de que había sido la fachada de mi terraza, que había cedido tanto que había provocado un boquete enorme". Es el testimonio de Julia Melero Berrocal, que reside en el bajo del portal que se vio gravemente afectado.

Galería | Edificio con la fachada en riesgo de derrumbe de Aldea Moret /

"Otras personas que viven aquí estaban descompuestas. No sabíamos qué hacer. Vino el dueño del piso donde vivo y nos pidió si podíamos hacer algo. Llamamos a la Policía Local, que acordonaron la zona y vieron lo que estaba pasando. Después vino la grúa para quitar los coches aparcados justo debajo. También contactamos con el ayuntamiento y la administradora de fincas", relataba este lunes Julia, todavía visiblemente afectada tras hablar sus convecinos.

"Fueron momentos de mucha angustia. Era algo que se veía venir porque llevábamos semanas viendo como caían los cascotes y retirándolos nosotros mismos. Pero no sabía qué hacer. Hablé con el presidente vecinal, pero no pudimos dar ninguna solución. Nos tienen bastante abandonados. Igual que la Junta de Extremadura está haciendo viviendas protegidas en El Junquillo, aquí el ayuntamiento debería hacerse cargo y mirar un poco por nosotros", cuenta.

A Julia la reubicaron en el hotel Ara: "Mi situación económica no es muy buena. Yo no me quejo porque me da igual dónde dormir. Lo importante es que se dé una solución definitiva a esto cuanto antes. Es un peligro absoluto, ya no por la gente que residimos aquí, sino por todos los niños, coches y personas que pasan por debajo de la fachada. Si eso se cae, te mata".

Cribado de edificios

El ayuntamiento comunicó ayer los avances en el plan de inspeccion de edificios que se anunció el pasado verano para prevenir más derrumbes. Ya se han identificado los inmuebles que se revisarán. Aunque no se conoce el número exacto, se ha definido que van a ser aquellos que se construyeron a partir del año 1980 y hasta que se aprobó el Código Técnico de Edificación en el año 2007, que tengan más de tres plantas y que tengan una situación técnica de edificación similar a los que se están viendo afectados. Ya están ubicados geográficamente.

Según ha indicado el alcalde, ahora se están terminando de redactar ya los pliegos para, por distritos, encargar ese informe a una empresa externa que haga una primera evaluación de los edificios que están comprendidos en ese periodo de tiempo para comunicarles si hubiese algún riesgo a las diferentes propiedades", que tendrán que asumir el arreglo.

Críticas políticas

No faltaron tampoco las críticas políticas. El Grupo Municipal Socialista denunció ayer "el abandono" del Gobierno de Mateos en materia de vivienda y gestión de barrios; así como el hecho de que "no se haya ejecutado ni un euro" del medio millón presupuestado este 2025 para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal y que no se haya puesto en marcha en esta legislatura un plan de inspección de edificios.

Según la portavoz del GMS, Belén Fernández, hay una "dejadez" por parte del Gobierno local que “se evidenció dramáticamente en la jornada de ayer con el riesgo de derrumbe y el desalojo” de los vecinos del edificio de la calle Río Tíber. Y ha lamentado que la falta de gestión municipal obligue a esperar a "situaciones extremas" para actuar.