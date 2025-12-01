El "menosprecio" de Junta y Ayuntamiento propician el impulso económico del Festival de Cine de Cáceres por parte de la Diputación

La Diputación de Cáceres ha aumentado la subvención nominativa en 20.000 euros (hasta los 32.000 euros) para la organización del XXXIII Festival de Cine Español de Cáceres, que se celebrará entre el 1 y el 14 marzo de 2026, tras “el menosprecio de la Junta de Extremadura” y el Ayuntamiento de Cáceres, según la organización, que en el proyecto de Presupuestos Regionales (PGEx) incluyó una subvención de 5.000 euros para el evento (en 2025 la cantidad ha sido de 13.000 euros).

“Esto evidencia que la defensa del cine español abarca distintas ideologías”, según la Fundación ReBross

'Desmanes'

Desde la organización señalan que la Diputación de Cáceres ha decidido “reforzar el apoyo” a las actividades organizadas por la Fundación ReBross después de que “los desmanes de la Junta y el consistorio fueran denunciados por esta institución sin ánimo de lucro”, que organiza el festival.

La fundación recalca el “evidente menosprecio del Gobierno local y regional” hacia la labor que la institución realiza “desinteresadamente desde hace más de tres décadas”, que “ha encontrado respuesta en la Diputación Provincial, que no duda de la destacada labor social y cultural de la Fundación ReBross”, y señalan que ha contribuido a “situar a Cáceres en la agenda cultural española”.

De esta forma, la Diputación se convierte en patrocinador oficial del “evento cinematográfico más longevo de España dedicado exclusicamente a promocionar, difundir y premiar el cine español”.

En cambio, afean que la Junta “ha decidido pasar de institución social del festival a mero colaborador, reduciendo la ayuda cerca del 80 por ciento en dos ediciones”. Y aseguran que esto “evidencia que la defensa del cine español abarca distintas ideologías”.

La decisión de la Diputación “permitirá” a la Fundación ReBross celebrar una nueva edición del festival y “seguir apostando por la difusión cultural entre los jóvenes”, a través del ‘Programa de Sensibilización Ver Cine Español Ayuda’, que desplaza a las proyecciones del festival a los estudiantes de centros educativos de localidades de la provincia de Cáceres, entren otras propuestas.

Reunión Morales-Rebollo. / EP

Donaciones

Por último, destacan que la financiación provincial “permitirá a esta institución destinar los beneficios obtenidos en las distintas actividades a proyectos humanitarios, que es la finalidad y la motivación de todos los ciudadanos que trabajan desinteresadamente en este proyecto socio-cultural”, señalan en un comunicado desde la organización tras la reunión mantenida entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el director del festival, Paco Rebollo.

Morales ha reiterado el “compromiso” de la Institución provincial “con la cultura y con la difusión y promoción del cine español en la provincia de Cáceres”. Y ha destacado la labor que la fundación “viene haciendo, desde hace ya más de 30 años, por la cultura en la región, situándola en las agendas nacionales con este festival”.

“Nuestra obsesión ha sido siempre educar y formar a través del cine, y llegar a los jóvenes; sobre todo, en unos momentos en los que algunos se van a extremos. Y hablamos de violencia de género, de bullying, de homofobia, de racismo… Todo ello se puede tratar a través del cine y trabajarlo en el aula”.

Con este fin, el festival pondrá a disposición de los institutos de la provincia medios de transporte “para que puedan venir al festival, al cine; una forma de educar, sin adoctrinar, pero el mensaje queda, las imágenes quedan y los chavales toman nota”.