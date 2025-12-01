Niño herido en 1929 por la caída de una farola en la Plaza Mayor de Cáceres: antecedentes y otros casos en Extremadura

En septiembre de 1929 una columna del alumbrado eléctrico de la plaza Mayor se desploma, produciendo graves heridas a un niño de 11 años. De forma paralela, hay feria en Mérida y juegos florales en Montánchez. Llegando a fin de mes tiene lugar la inauguración del puente sobre el Guadiana, que tuvo que reconstruirse porque una riada lo destruyó.

Diversos incidentes en la región

Sin embargo, el incidente relacionado con el menor no se trató de un fenómeno aislado en Extremadura. Por ejemplo, en mayo de 2017 un niño de 11 años falleció electrocutado en su domicilio de Coria mientras manipulaba los cables de una lámpara, según informó la Subdelegación del Gobierno en Extremadura. Además en Badajoz, en septiembre de 2017 un niño de 7 años resultó herido al recibir una descarga tras tocar una farola en el municipio de Valdecaballeros. También cabe rememorar un suceso aún más grave, en agosto de 2005 un chico de 12 años perdió la vida en Oliva de Mérida tras tocar un alambre junto a una farola defectuosa en un parque.

Amenaza real para la infancia

Estos hechos, separados en el tiempo y en distintas localidades, evidencian que los accidentes relacionados con alumbrado público defectuoso o instalaciones eléctricas inseguras han sido una amenaza real para la infancia en diferentes rincones de la región. Subrayan la necesidad imperiosa de una revisión constante del mobiliario urbano y de las infraestructuras eléctricas, así como de concienciar sobre los riesgos para los menores.