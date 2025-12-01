La Ronda Sur de Cáceres abrirá al tráfico por fases: la primera, en abril del año que viene

Las obras de la Ronda Sur de Cáceres continúan su rumbo, aunque despacio. Se trata de una infraestructura clave para la ciudad, que tiene una inversión adjudicada de 16,2 millones de euros y va a permitir una circulación con rapidez y seguridad. Conectará de forma definitiva la A-58 desde Trujillo con la carretera de Badajoz, pasando por la carretera de Miajadas.

De hecho, es en el tramo entre la glorieta de la Ex-206 y la N-523 donde se está actuando, dividiendo el trazado en dos partes en la rotonda del recinto ferial. Al mismo tiempo, va a suponer una salida para las barriadas más nuevas de la ciudad, como es el caso de Nuevo Cáceres, Casa Plata o La Cañada. Hasta el lugar donde se está acometiendo la actuación se han desplazado este lunes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo; el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, varios concejales y representantes de las empresas adjudicatarias de las obras, Viales y Obras Públicas y Sevilla Nevado.

Los dos tramos, al fin, tienen fecha de finalización. Las obras se iniciaron en julio de 2024 y tenían un plazo de 18 meses. Es decir, debían haber concluido en enero de este próximo año. Sin embargo, se han producido hasta cuatro episodios de retrasos que han imposibilitado cumplir con los plazos.

Jorge Valiente

Por tramos

Por un lado, en el primero de ellos (entre la N-523 y la rotonda del ferial) se tuvieron que aplazar los trabajos porque una propiedad no había desalojado todavía los enseres inmobiliarios. Además, unos permisos de la entidad ferroviaria Adif para la autorización del paso elevado en las vías del tren también se han prolongado más de lo estimado en el tiempo. Por último, ha sido necesario realizar nuevas voladuras frente a la urbanización La Cañada por la dureza de la roca caliza que hay en esos terrenos.

En el segundo tramo (entre la rotonda de la carretera de Miajadas y el ferial, que es el más largo), han aparecido los restos de la antigua calzada romana Vía de la Plata, Bien de Interés Cultural. Estos trabajos y la propuesta de una solución han sido los motivos del retraso de esta parte del trazado.

Apertura por fases

Las obras continúan de forma dispar. En un tramo van más avanzadas que en el otro. La primera fase (segundo tramo) abrirá al tráfico el próximo mes de abril de 2026, y la segunda no lo hará hasta finales del próximo año.

Hablan las autoridades

El consejero ha incidido en la importancia que tendrá este proyecto de cara al futuro de la ciudad, puesto que supondrá coser el cinturón viario de la ciudad al 75% y se podrá viajar en calzadas de sentido único y dos carriles de circulación bordeando prácticamente todo Cáceres, excepto la parte oeste.

El alcalde ha querido agradecer el compromiso tanto de Martín Castizo, como de María Guardiola, con la ciudad: "Estamos visitando una infraestructura que, sin duda, va a cambiar el día a día de nuestra ciudad. Es fundamental para nosotros. Que tengamos fecha de finalización es una magnífica noticia, pese a las dificultades que estamos encontrando a la hora de ejecutar las obras. Saber que a finales de 2026 contaremos con todo el anillo de circunvalaciones cerrado es una noticia histórica para la ciudad".

El gran hallazgo

Según ha explicado Pedro Rodríguez, director de la actuación, eran conocedores de que la Vía de la Plata pasaba por la zona donde trabajan, por lo que optaron por ubicar el sitio exacto a través de un proyecto con un georradar. Se localizó el camino, pero no el que usan los peregrinos en la actualidad, sino unos metros más hacia el oeste. Una vez encontrado, se ha protegido. La actuación ha consistido en sacar a relucir el tramo. Una vez hecha la excavación, se han enviado a la Dirección General de Patrimonio, que ha autorizado el desmantelamiento de la calzada.

"Hemos quedado una pequeña parte que se integrará dentro de un parquecito con acceso desde la Ronda Sur, y desde donde se podrán observar los restos. El espacio contará con carteles explicativos. Además, dará continuidad a los peregrinos por el camino que viene desde Aldea del Cano con una pasarela para que la gente pueda ir por el mismo sitio. Estará aderezado con árboles, principalmente cipreses y un olivo, que son típicos de las romanos", ha incidido Rodríguez.