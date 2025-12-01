Vecinos de Cáceres renuevan su ropa de forma sostenible con el 'Ropero Monumental'

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental llevó a cabo de manera puntual la iniciativa 'Ropero Monumental', un espacio de intercambio en el que cualquier persona pudo renovar su vestuario entregando y llevando un máximo de cinco prendas. La propuesta buscaba promover el consumo responsable y poner en valor lo que ya existe, además de fortalecer el sentido de comunidad mediante los vínculos que generan este tipo de trueques.

Desarrollo de la iniciativa

Celia Rubio, presidenta en funciones de la Asociación, ha querido compartir con nuestro periódico cómo nació y se desarrolló la iniciativa. "Era la primera vez que realizábamos esta actividad. La idea surgió de una vecina que presentó el proyecto a la asociación y, como está alineado con nuestros objetivos de sostenibilidad, decidimos llevarlo a cabo. En nuestra asociación nos preocupamos por mejorar las condiciones personales y sociales de las personas, y esta iniciativa nos ha permitido también fomentar encuentros y la convivencia entre vecinos y vecinas. La verdad es que ha tenido un gran éxito y ha sido muy bien recibida, la gente se ha quedado con ganas de más, aunque por ahora solo se trató de una prueba piloto, la ropa sobrante fue donada a Moda Re".

Prendas de ropa de segunda mano. / Cedida

Alternativa al consumo convencional

Rubio la considera una alternativa al consumo convencional. "La gente que se acercó estaba muy sensibilizada con este tipo de trueques y no les importaba llevarse ropa que ya había sido usada o que había estado guardada en el armario durante años, aunque algunas prendas incluso conservaban la etiqueta de nuevo. A cada persona se le entregaba una credencial en la que registrábamos cada prenda que aportaba. Quien quería llevarse alguna prenda debía entregar otra a cambio, con un máximo de cinco prendas por persona, ya que el objetivo de la iniciativa era que todos pudieran llevarse diversas prendas o complementos en buen estado". Sin embargo, señala que no sabe cuándo podrán volver a realizar la actividad, ya que requiere una organización previa bastante compleja por parte de los voluntarios de la asociación. "Actualmente, somos 17 personas las que nos encargamos de coordinar e impulsar de manera activa las distintas actividades de la asociación".

Novedad: árbol de Navidad de crochet

Por último, como novedad, la presidenta adelantó que las 30 mujeres de la calle Caleros están elaborando un árbol de Navidad de crochet, que se instalará el 16 de diciembre en la Plaza de Socorro sobre una estructura. Además, destacó que "están muy implicadas en el proyecto, ya que se reúnen cada lunes para trabajar juntas, compartir sus experiencias, distraerse y fortalecer los lazos de comunidad".