5 planes navideños en Cáceres recomendados por Steven Martín, de Extremadura Tips

Steven Martín, experto en turismo, es el creador de la cuenta en redes sociales Extremadura Tips, desde la que comparte planes, escapadas, recomendaciones de restaurantes y rincones secretos de la región. "Hace un año y medio decidí crear la cuenta porque estaba cansado de escuchar que Extremadura no tiene nada, que es la gran desconocida o que es un secarral. Esos comentarios realmente me dolían, y por eso, a través de mi contenido, intento mostrar justo lo contrario, que es una tierra variopinta y sorprendente. Además, quiero que los propios extremeños conozcan mejor su región, porque muchas veces valoramos más lo de fuera que lo que tenemos en casa".

Experto en turismo

Steven lleva más de 14 años dedicado profesionalmente al turismo, una actividad que no solo le apasiona, sino que también forma parte de su vida personal. Cada vez que viaja con su familia o sus amigos, suele hacerlo por la propia región. Además, se mantiene al día de las tendencias del sector y conoce a la perfección qué buscan los visitantes cuando llegan a un destino. "Más que contemplar un castillo en sí, para mí lo verdaderamente especial es todo lo que lo envuelve, poder tomarme un vino junto a sus murallas, disfrutar del paisaje, del ambiente y de la historia que se respira alrededor. Hoy en día, el turista busca vivir experiencias completas, y eso es exactamente lo que yo valoro y trato de transmitir".

"La región se encuentra en pleno auge"

Por otro lado, ha señalado que Extremadura se encuentra en pleno auge, cada vez llega más gente a la región, aumenta el número de pernoctaciones y crece la demanda de actividades organizadas. Puede decirse que está de moda. Además, desde su experiencia profesional vinculada al turismo, observa que el perfil del visitante ha cambiado notablemente. "Antes, la típica visita a la región era para ver a los abuelos o a los tíos. Ahora, en cambio, la gente viene a disfrutar de una noche en un hotel o a comer en un restaurante. Deberíamos convencernos de que nuestra región está de moda y que no es una gran desconocida".

5 planes para disfrutar de Cáceres estas navidades

Por último, quiso compartir con nuestro periódico cinco planes que se pueden realizar en Cáceres estas navidades de forma gratuita y aptos para niños. "Casi siempre hago planes con mi mujer y mis hijos, por eso suelo buscar actividades que sean aptas para toda la familia. Una de mis favoritas es disfrutar de las luces de la Plaza Mayor, que me parecen espectaculares, creo que el Ayuntamiento nunca ha estado tan bonito, y la iluminación especial de la muralla le da un toque aún más mágico. También me encanta visitar el Belén del Palacio Carvajal, es enorme y tiene dos ambientes, tanto de día como de noche, lo que lo convierte en un plan realmente completo y divertido. Otro de mis lugares favoritos es el mercado de Cánovas, donde podemos pasear en familia y disfrutar de la artesanía local. Este año, además, se ha instalado Peque Navidad, también en Cánovas, con diferentes atracciones para los más pequeños, lo que hace que sea un plan ideal para ellos. Y, por supuesto, no puedo dejar de destacar la pista de hielo, que siempre es un clásico y un éxito seguro con los niños".