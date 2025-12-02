Más de 6.000 beneficiarios participaron en la primera edición del proyecto inclusivo del Museo Helga de Alvear y La Caixa

El Museo Helga de Alvear y la Fundación ”la Caixa” han renovado el convenio de colaboración que permitirá una nueva edición de ‘Un Museo Abierto al Mundo’, el proyecto inclusivo que convierte a la población migrante en protagonista activa de la programación del centro de arte contemporáneo de Cáceres.

La directora del museo, Sandra Guimarães, y el delegado de la Fundación ”la Caixa” en Extremadura, Santiago Cambero, firmaron el acuerdo que da continuidad a un programa que, en su primera edición, desarrolló 78 acciones y llegó a más de 6.000 beneficiarios, consolidándose como una de las iniciativas culturales más transformadoras del panorama regional.

Un proyecto referente de inclusión cultural

La primera edición del programa reunió 43 talleres artísticos, cerca de una veintena de visitas comentadas, el ciclo cinematográfico ‘Cinemundo. Proyectar en un campo de islas’ —con películas programadas por la propia población migrante—, además de residencias como la de la artista palestina Ahlam Shibli, conciertos ofrecidos por artistas migrantes, degustaciones de cocinas del mundo y conferencias con expertos internacionales como Manuel Borja-Villel o el filósofo Loïc Cery.

Más de 3.000 personas participaron, además, en la gran fiesta celebrada en octubre, uno de los hitos del proyecto.

El museo como espacio de acogida

Guimarães destaca que el programa permite "consolidar redes y ampliar el impacto de un museo que trabaja desde la hospitalidad". Subraya que el Helga busca ser una institución “viva, activa e inclusiva”, con proyectos de community engagement que cuestionan jerarquías culturales y favorecen discursos críticos.

Carlos Gil

"Estamos profundamente agradecidos a la Fundación ”la Caixa” por entender la necesidad de programas como este", afirma, calificándolo como “un caso de éxito que empodera a las personas y genera encuentros reales”.

Desde la Fundación ”la Caixa”, Cambero recuerda que esta fue su primera colaboración en Extremadura con un proyecto cultural enfocado en un colectivo vulnerable como el migrante. Considera que el programa demuestra cómo el arte puede impulsar “sociedades más justas, cohesionadas y abiertas a la diversidad”.

Una nueva edición con más actividades y un espacio propio

El museo mantendrá durante 2026 una programación ampliada que incluye danza, música, cine, talleres, conferencias, cocina, residencias y nuevos formatos participativos.

Una de las novedades es la consolidación del espacio ‘Museo-Mundo’, cedido dentro del propio Helga de Alvear para uso libre de colectivos relacionados con población migrante. Algunas actividades ya están en marcha, mientras que otras comenzarán en diciembre coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migrantes (18 de diciembre), fecha en la que se proyectará la primera película de la nueva edición de ‘Cine-mundo’.

El programa también recuperará iniciativas emblemáticas como ‘Músicas del Mundo’, con conciertos en los jardines del museo, y ‘Cocinando Juntos’, un evento comunitario que en su edición anterior reunió a más de 3.000 personas.

Durante 2026, el museo continuará desarrollando residencias artísticas y un nuevo ciclo de conferencias que incluirá a comisarios, artistas, filósofos, poetas y representantes de la sociedad civil vinculados a la población migrante.