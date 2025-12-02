¿Quién fue Ana Mariscal? La figura que da nombre a una de las grandes avenidas de Cáceres

El asfaltado integral de la calle Ana Mariscal, que ha comenzado este martes en el barrio cacereño de Mejostilla, pone de nuevo en el foco a la figura que da nombre a una de las vías más extensas y transitadas de la ciudad. Pero, ¿quién era la mujer cuyo nombre lleva esta avenida de Cáceres?

Si alguien pregunta por Ana Mariscal será raro que en la respuesta no se la relacione con la capital cacereña. Y es que la directora, guionista, actriz, productora y escritora, pionera del séptimo arte en nuestro país, dio comienzo en la ciudad a su andadura en el cine como realizadora junto a su propia productora, antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes del cine español en el siglo XX.

La calle Ana Mariscal, situada en el barrio periférico de Mejostilla. / Jorge Valiente

De Madrid a Cáceres

Ana María Rodríguez Arroyo Mariscal nació en 1923 en Madrid. Fue estudiante de Ciencias Exactas, aunque la guerra la obligó a interrumpir los estudios. En 1940 acompañó a su hermano Luis Arroyo a una audición y el director de la película, Luis Marquina, se fijó en ella y le dio un papel.

Así, su carrera como intérprete comenzó en los años cuarenta, alcanzando gran popularidad con películas como 'Mar abierto', 'La muralla feliz' o 'Raza', aquella cinta que ensalzaba la dictadura tras la postguerra. Un papel paradójico para una figura que más tarde fue silenciada por el franquismo.

Un encuentro que cambió su vida

En 1949, a los 26 años, durante el rodaje en los Picos de Europa de ‘Un hombre va por el camino’, conoció al fotógrafo cacereño Valentín Javier García-Fernández. Cinco años más tarde contrajeron matrimonio, tuvieron un hijo y vivieron un amor de cine. Su vida permaneció ligada a la capital cacereña y su relevancia fue más allá de la actuación.

Junto a Javier creó la productora Bosco Films, con la que grabó gran parte de su filmografía. En 1952, con ahorros y la ayuda de un premio de la lotería de un amigo a modo de préstamo, se embarcó en el que sería su primer largometraje, ‘Segundo López, aventurero urbano’, una historia que partió de la pluma del periodista cacereño Leocadio Mejías, que rodó entre Madrid y Cáceres y que protagonizó el también cacereño Severiano Población, que dirigió el cine de verano de San Blas.

Ana Mariscal, durante el rodaje de su película 'Segundo López, aventurero urbano'. / Filmoteca de Extremadura

La película no sentó bien a las autoridades, por lo que fue calificada de tercera categoría y apta solo para mayores de 16, lo que dificultó su distribución. Pero años más tarde alcanzó el reconocimiento que merecía con ‘El camino’, una adaptación de la obra de Miguel Delibes que fue muy alabada por la crítica.

Compromiso cultural y legado

Mariscal rompió barreras en un momento en el que muy pocas mujeres ocupaban cargos creativos y técnicos en la industria cinematográfica. Como directora firmó una quincena de largometrajes, algunos de ellos premiados dentro y fuera de nuestras fronteras.

También destacó por su labor docente y su empeño en profesionalizar la formación actoral, dirigiendo un estudio de interpretación en Madrid. Su trayectoria la convirtió en un referente para generaciones posteriores de mujeres cineastas, que la reconocen como una auténtica pionera en un sector tradicionalmente masculino.

Reconocimiento a una pionera

Aunque pasó décadas censurada, su trabajo se pudo recuperar y en 1995, poco antes de fallecer, recibió la Medalla de Oro en Bellas Artes. Tiempo más tarde, el Ayuntamiento de Cáceres eligió su nombre para esta larga avenida de Mejostilla como forma de reconocer su aportación a la cultura española y promover la presencia femenina en el callejero local. La vía, con casi cuatro kilómetros de longitud, se ha convertido en uno de los ejes principales de esta zona en expansión de la ciudad.