Arropados por la Virgen Inmaculada: trece amigos hacen historia en La Encamisá

“Le pedí ayuda a la Virgen Inmaculada y me arropó con su manto”, con estas palabras Óscar García, mayordomo de La Encamisá, se ha presentado esta mañana junto a sus compañeros Julián e Inmaculada González. Son solo tres miembros de los trece que conforman este año la mayordomía de la fiesta más importante para los torrejoncillanos. Hicieron la comunión juntos y este año han decidido devolverle a la Virgen Inmaculada lo mucho que les ha aportado en sus vidas. La Encamisá de Torrejoncillo es una Fiesta de Interés Turístico Regional que cada vez gana más puntos y tiene la suficiente repercusión para alcanzar el Nacional. No le faltan méritos sin duda.

Moises Leví, Inmaculada González, Óscar García, María José Laso, y Julián Gozález ofrecen sus testimonios / Juan José Ventura

Julián González, otro miembro de la mayordomía de este año, añade: “ha sido un camino muy bonito y muy fácil viajar con ellos [mira a sus compañeros]. En un principio había dudas, porque era la primera vez que un grupo de amigos se hace cargo de una mayordomía tan importante para Torrejoncillo”.

Óscar García Sánchez, con gran emoción, añade: “Creo en la Virgen, creo en Dios. En su momento pedí ayuda y creo que me la concedió”. Por su parte, Inmaculada González agradeció también a las floristerías de Torrejoncillo, la ayuda recibida, así como a quienes mantienen encendidas las velas de la iglesia parroquial de San Andrés las camareras. “Muchísimas gracias, porque esto es inolvidable”, dijo.

Todo empezó con un “¿por qué no?” y ahora la primera mayordomía privada de La Encamisá se prepara para el día más grande de Torrejoncillo entre el aplauso de todos los vecinos por su ejemplo de unidad y eficacia.

El alcalde de Torrejoncillo, Manuel Rodríguez Pacheco, presenta la Encamisá 2025. / Juan José Ventura

Expediente en redacción

“¡Viva María Santísima! ¡Viva la Reina de Los Ángeles! ¡Viva la Patrona de Torrejoncillo!”, así ha terminado el alcalde de Torrejoncillo, Manuel Rodríguez Pacheco, su intervención esta mañana en la presentación de La Encamisá en la Diputación de Cáceres. Recordó que están actualmente preparando el expediente para saltar al Interés Turístico Nacional, pero que les falta lo relativo a la repercusión en el resto del país.

“Estamos todos muy volcados este año, estamos todos el pueblo apoyando a los mayordomos para esa noche, que será increíble, aunque hay que recordar que el programa se desarrolla a lo largo de muchos días”, dijo.

Los elementos clave de La Encamisá: pólvora, dulces y vino. / Juan José Ventura

Cifras espectaculares

La Encamisá tiene lugar la noche del 7 al 8 de diciembre. A las diez en punto, en la plaza Mayor de Torrejoncillo, sale el estandarte de María Inmaculada de la iglesia parroquial en medio del estruendo de escopeteros, jinetes y devotos que lanzan sus vivas. Los números son de vértigo. 150 escopeteros (agrupados desde hace tres años en una asociación), lanzarán 30.000 salvas. La plaza se llenará de 200 jinetes ataviados con la clásica sábana. La afluencia de visitantes es incalculable, pero se cuenta por miles esa noche. En cuanto a los dulces, se estima que entre coquillos y dulces de caña se consumirán unos 1.000 kilos, regados con vino de la tierra.

Moisés Leví Paniagua, presidente de la Asociación de Paladines. / Juan José Ventura

Asociación de Paladines de La Encamisá

El presidente de la Asociación de Paladines de La Encamisá, Moisés Leví Paniagua, invitó a las diferentes actividades de La Encamisá, como el pregón de la fiesta, el día 5 de diciembre o la ofrenda floral, que se realizará el día 6 en la Iglesia parroquial. “Abrimos nuestras casas, nuestros corazones y queremos que compartan con nosotros, con respeto y con emoción, esta fiesta que es lo más íntimo que tiene Torrejoncillo”.

Elísabetn Martín, diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres. / Juan José Ventura

Por su parte, Elísabeth Martín, diputada del área de Turismo de la Diputación de Cáceres, describió a La Encamisá como un “puzle cuyas piezas principales son los caballos, los jinetes, y los vivas a María Inmaculada”. Recordó que la institución provincial apoya esta fiesta de Interés Turístico Regional con una inversión de 5.000 euros, puesto que su objetivo es potenciar e impulsar las celebraciones singulares, como son estas.