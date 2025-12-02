La Biblioteca de Cáceres incorpora el legado histórico de la familia Publio Hurtado

La Biblioteca Pública de Cáceres ha sumado a su colección el valioso archivo documental y bibliográfico de la familia Publio Hurtado, un fondo que, a partir de ahora, estará a disposición de toda la ciudadanía. El legado reúne monografías, manuscritos, cartas, partituras, folletos, material efímero y un destacado archivo fotográfico, y constituye un testimonio único de la vida intelectual y cultural de varias generaciones de esta familia, estrechamente vinculada a la historia de la ciudad.

Durante la presentación de la donación, la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, señaló que esta incorporación convierte lo privado en un bien colectivo, reforzando el papel de la biblioteca como espacio de preservación y difusión del patrimonio extremeño.

Numerosos documentos

El conjunto documental abarca materiales que van desde el siglo XVII hasta el XX, reflejando las profesiones, intereses y pasiones de juristas, músicos, arquitectos, docentes, artistas e investigadores de la familia Hurtado. Entre los documentos destacan: 893 monografías, 310 partituras, 107 manuscritos, 328 cartas, 42 tarjetas, cromos y troquelados, 25 recortes de prensa, 39 publicaciones periódicas y 82 folletos. Este archivo ofrece una visión detallada de la vida cultural y académica de Cáceres y Extremadura, así como de la evolución profesional y artística de sus integrantes.

La biblioteca ya ha comenzado el inventariado, catalogación y digitalización del fondo, un proceso que permitirá que investigadores, estudiantes y ciudadanos puedan consultar los documentos con facilidad. Bazaga subrayó que este trabajo "hará accesible a todos un legado histórico de enorme riqueza, preservando la memoria de nuestra región".

Más de 39.000 ejemplares

El fondo histórico de la Biblioteca de Cáceres supera actualmente los 39.000 ejemplares e incluye manuscritos, monografías impresas, incunables, folletos, prensa, revistas, dibujos y grabados, con más de 4.000 títulos digitalizados disponibles en línea. Entre sus colecciones destacan las donaciones de figuras como Vicente Paredes Guillén, Tomás Martín Gil, Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey, a las que se sumará próximamente la colección de publicaciones históricas de la familia de Tomás Pulido.

Con la incorporación de este legado, la biblioteca refuerza su misión de conservar, estudiar y difundir el patrimonio cultural de la región, ofreciendo a la sociedad un acceso directo a parte de su historia más rica y diversa.