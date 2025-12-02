Cáceres y Badajoz, hermanas en cultura y futuro, se abrazan en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La ciudad de Badajoz ha decidido adherirse a la candidatura de Cáceres 2031 para convertirse en Capital Europea de la Cultura, un respaldo que el Pleno del Ayuntamiento pacense ha aprobado por unanimidad. Con esta decisión, la capital badajocense se suma al manifiesto de adhesión que ya han firmado más de cuarenta municipios de la región.

Entre estos apoyos figuran las principales ciudades extremeñas, como Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva de la Serena, lo que eleva al 50% de la población extremeña la representada en los respaldos institucionales al proyecto cultural.

Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, subraya el valor de este impulso colectivo. "Cáceres 2031 es un proyecto que no sólo pertenece a la ciudad de Cáceres, sino que amplía su red a todos los municipios de la región en un proyecto que es una oportunidad única para toda la comunidad".

Otras ciudades que ostentaron el título de Capital Cultural de Europa / Cedidas

La adhesión de Badajoz refuerza así una estrategia cultural compartida entre las dos grandes ciudades extremeñas, orientada a situar a la región en el mapa europeo mediante iniciativas innovadoras, cooperación institucional y la puesta en valor del patrimonio histórico y artístico.

Desde la candidatura destacan que continuarán integrando a nuevos agentes culturales, asociaciones y entidades locales para consolidar un proyecto que aspira a ser referente, inclusivo y transformador.

Convertirse en Capital Europea de la Cultura es uno de los reconocimientos más prestigiosos que puede recibir una ciudad dentro de la Unión Europea. Más allá del impacto simbólico, este título supone una transformación profunda en materia cultural, económica, turística y social.

El proyecto nació en 1985 para reforzar la identidad cultural europea y dar visibilidad a la diversidad de sus territorios. Cada año, dos ciudades de distintos países reciben el título tras un proceso competitivo que evalúa creatividad, patrimonio, participación ciudadana, sostenibilidad y capacidad de impacto a largo plazo.

Una programación cultural extraordinaria durante un año entero

La ciudad seleccionada diseña y ejecuta un programa cultural de gran escala, con cientos de actividades durante al menos doce meses. Festivales, exposiciones, intervenciones urbanas, congresos, residencias artísticas y colaboraciones internacionales forman parte de esa agenda excepcional abierta a la ciudadanía y al público extranjero.

Las ciudades que han ostentado el título en los últimos años —como Mons, Liverpool, Matera o San Sebastián— han experimentado: incrementos turísticos significativos durante el año de capitalidad, mayor inversión pública y privada en cultura y patrimonio y revitalización de barrios y espacios en desuso gracias a proyectos culturales.

El título funciona como motor de desarrollo y puede generar un impacto económico de largo recorrido.

Otro de los objetivos clave es implicar a la población. La candidatura exige proyectos participativos, programas educativos, iniciativas inclusivas y acciones destinadas a reforzar el sentido de pertenencia y cohesión social.

Ser Capital Europea de la Cultura coloca a la ciudad en el mapa europeo y mundial. Los medios internacionales siguen de cerca la programación y se establecen redes de colaboración con instituciones culturales, universidades, artistas y ciudades de otros países.

Más allá del año de celebración, Bruselas valora especialmente el legado: infraestructuras culturales, nuevos modelos de gestión, cooperación entre administraciones, mejoras en la accesibilidad cultural y una mayor profesionalización del sector creativo.