Nuestro pasado
Cáceres, la ciudad con mayor mortalidad de España en julio de 1930
El ayuntamiento busca soluciones ante un alarmante aumento de fallecimientos, mientras la sociedad mantiene su actividad cultural y deportiva
En julio de 1930, las cifras sitúan a la ciudad, con un 2'10 por ciento, a la cabeza de la mortalidad en España. Publicadas las estadísticas, el ayuntamiento quiere atajar el problema. Poco después José Gómez Crespo dimitiría como director de la Banda Municipal de Música, el Athlétic Club de Cáceres derrotaría al Racing por tres a cero en un excelente encuentro y Enrique Sánchez Abril sería elegido como nuevo alcalde de Madroñera.
Diversos factores
Las estadísticas de la época muestran que la elevada mortalidad en Cáceres no era un hecho aislado en Extremadura. Factores como las deficientes condiciones higiénicas, la escasez de servicios médicos adecuados y la prevalencia de enfermedades infecciosas contribuían a que la región presentara cifras de fallecimientos superiores a la media nacional. Las autoridades locales comenzaban a tomar conciencia de la urgencia de mejorar la sanidad pública y de promover campañas de prevención entre la población.
Población infantil y mayores
En los municipios más pequeños, la mortalidad también afectaba de manera significativa a la población infantil y a los mayores. La falta de infraestructuras hospitalarias y de profesionales sanitarios especializados complicaba la atención de los enfermos, mientras que la población, acostumbrada a vivir en condiciones precarias, padecía con frecuencia epidemias de gripe, tifoidea y otras enfermedades comunes en aquella época. Estas circunstancias impulsaron la planificación de medidas municipales y regionales orientadas a reducir las tasas de mortalidad.
