Qué hacer en Cáceres en diciembre 2025: cine inclusivo, poesía y encuentros culturales

'Simón de la montaña' llega este martes a la Filmoteca

Este martes 2 de diciembre, a las 19.30, la Filmoteca de Extremadura proyectará la película argentina Simón de la montaña, dirigida por Federico Luis, en una sesión especial dentro del ciclo 'Cine y Discapacidad'. Producida en 2024 como coproducción entre Argentina, Chile y Uruguay, la película, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes en mayo de ese año, narra la historia de Simón, un joven de 21 años que vive en un pequeño pueblo patagónico. Sumido en la rutina y en tensiones familiares, Simón decide cambiar su realidad incorporándose a una escuela para personas con discapacidad cognitiva, haciéndose pasar por uno de ellos. A medida que se integra en ese grupo, comienza a cuestionar su identidad, su pertenencia y su visión sobre los vínculos humanos.

Protagonizada por Lorenzo Ferro, junto a Kiara Supini y Pehuén Pedre, ha sido reconocida internacionalmente, obteniendo el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes 2024, un galardón que destaca su valentía al abordar con honestidad temas como la discapacidad, la identidad y la necesidad de aceptación. Con esta proyección, la Filmoteca de Extremadura refuerza su apuesta por un cine plural, comprometido y social, que invite a la reflexión sobre la diversidad, la inclusión y los vínculos que nos unen.

Presentación de la obra poética 'Un mundo a la deriva' en el Ateneo

El próximo miércoles 3 de diciembre, la sección de Filosofía del Ateneo de Cáceres acogerá la presentación de la obra poética 'Un mundo a la deriva', del filósofo Joaquín Paredes Solís. La velada contará con la intervención de Mª Isabel López Martínez, prologuista del libro, y estará acompañada de la actuación musical del cantautor Javier Álvarez, que ofrecerá un repertorio especial para la ocasión.

'Un mundo a la deriva' de Joaquín Paredes Solís. / Cedida

La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ateneo de Cáceres, situado en la calle General Ezponda, número 9, y se enmarca dentro de las actividades culturales de la sección de Filosofía de la institución. Este evento permitirá al público acercarse a la obra del filósofo combinando literatura, reflexión y música en una experiencia cultural única.

Encuentro cultural en San Francisco

Este miércoles, 3 de diciembre, se celebrará el I Encuentro RedMaraña bajo el lema Conectando Territorios en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Organizado por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) y financiado por la Diputación de Cáceres, el encuentro reunirá a agentes culturales, empresas del sector creativo, estudiantes universitarios, responsables políticos y personas interesadas en el desarrollo cultural de la región.

Durante la jornada, se presentará un proyecto por comarca mediante la metodología WIT, con exposiciones de 6 minutos y 40 segundos apoyadas en 20 imágenes. Además, se darán a conocer propuestas del Curso de Metodologías Colaborativas y opciones de financiación para proyectos culturales, públicas y privadas, bajo la premisa: Invertir en cultura no es un gasto, es una inversión.