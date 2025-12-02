Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad

Cáceres estrena el Belén Monumental más espectacular del año: una Venecia barroca dentro del Palacio de los Golfines de Abajo

Más de cien figuras, góndolas rococó y un montaje inmersivo transforman el palacio en la gran sorpresa navideña de 2025

Aquí, las fechas

Capriccio Veneziano, el belén monumental de Cáceres.

Capriccio Veneziano, el belén monumental de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Con motivo de la llegada de la Navidad, la Fundación Tatiana se mantiene fiel a la tradición de organizar una exposición temporal dedicada a difundir el arte del belenismo, poniendo en valor la historia y tradición de esta manifestación artística.

Bajo el nombre de “CapriccioVeneziano”, el Belén de este año ofrece una recreación de la Venecia del siglo XVIII, un montaje barroco, imaginativo y lleno de fantasía, creado y dirigido por Ángel Luis López, historiador del arte y fundador de Escenografías para el Belén.

Inspirado en las vistas urbanas de maestros vedutistas como Antonio Canaletto, el recorrido invita al visitante a adentrarse en una ciudad soñada construida con minuciosidad: palacios, calles, plazas, puentes y canales enmarcan la escena del Nacimiento y los pasajes sagrados de la infancia de Jesús, y conviven con escenas de la vida cotidiana y una mascarada veneciana.

Detalle del belén.

Detalle del belén. / Cedida a El Periódico

Entre los elementos más llamativos destacan la llegada de los Reyes Magos de Oriente en góndola, una escena en la que sobresale la riqueza decorativa de las embarcaciones, concebidas con un marcado estilo rococó y el espectacular Misterio, enmarcado en unas ruinas neoclásicas.

Más de un centenar de figuras —talladas en maderas nobles y policromadas al óleo— proceden de los reconocidos talleres italianos Deur y Lepi, y reflejan el virtuosismo de la escultura tradicional y la expresividad del arte barroco.

Vídeo | La fundación Tatiana celebra los diez años de la apertura de los Golfines de Abajo como museo

Vídeo | La fundación Tatiana celebra los diez años de la apertura de los Golfines de Abajo como museo

Jorge Valiente

La ambientación se completa con un cuidado diseño de iluminación, que recrea distintos momentos del día, y efectos sonoros que enriquecen la experiencia del visitante.

Como es habitual, la Fundación ofrecerá visitas guiadas para escolares, familias y grupos especiales.

Talleres infantiles y nueva publicación

La programación navideña se amplía con tres talleres infantiles, pensados como una propuesta sensorial que invita a crear y experimentar la Navidad mediante el juego libre y el uso de materiales sostenibles, que tendrán lugar durante los sábados 13 y 20 de diciembre y 3 de enero, serán impartidos por las profesionales del Espacio Infantil El Camino.

Asimismo, la Fundación publicará próximamente una antología de poemas navideños que reunirá a autores como Jaime García-Máiquez, Luis Alberto de Cuenca y Miguel D’Ors, entre otros. El belén ya está abierto y se mantendrá expuesto al público hasta el 5 de enero.

