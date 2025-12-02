Cáceres multiplica por siete los accidentes con patinetes eléctricos en tres años

El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia para controlar el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. La medida busca prevenir incidentes en la vía pública y responde al creciente número de accidentes registrados con estos vehículos.

Las cifras oficiales reflejan una tendencia preocupante. Según datos de la Policía Local, los siniestros con implicación de vehículos de movilidad personal (VMP) en la capital cacereña han pasado de 3 en 2022 a 10 en 2023, 15 en 2024 y 21 en lo que va de 2025 (hasta noviembre), lo que representa un aumento del 600 % en apenas tres años.

¿A qué se debe este incremento?

La falta de conocimiento, la imprudencia o el desconocimiento de las normas de circulación parecen estar detrás de buena parte de los accidentes. Además, el considerable aumento del número de vehículos de este tipo ha contribuido a que estos percances sean cada vez más frecuentes.

En esta línea, el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, quiso recordar durante la presentación de la campaña que los patinetes eléctricos “no son un juguete, sino vehículos sometidos a normativa de circulación”.

Obligaciones

Los vehículos de movilidad personal (VMP) solo pueden ser conducidos por personas mayores de 16 años y su circulación está limitada estrictamente a la calzada, por lo que queda prohibido el uso en aceras, zonas peatonales y parques.

Es imprescindible llevar casco, respetar los pasos de peatones y cumplir con la señalización y los límites de velocidad. Además, deben ser utilizados de forma individual y los conductores están obligados a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

Nueva normativa

Para garantizar una mayor seguridad de los usuarios y del resto de la ciudadanía en la vía pública, a partir del 1 de enero de 2026 todos los VMP deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, y desde 2027 será obligatorio disponer del certificado de características técnicas.

Los modelos vendidos desde 2024 ya incorporan este certificado, mientras que los anteriores deberán adaptarse para cumplir con la nueva legislación.

Campaña especial

Las autoridades municipales afirman que muchos de estos incidentes podrían evitarse con una mayor concienciación sobre las normas de tráfico y la adopción de conductas responsables por parte de los usuarios.

Cartel de la campaña especial. / Ayuntamiento de Cáceres

Por ello, el operativo especial que ha comenzado este lunes en Cáceres incluye controles policiales específicos, patrullas tanto a pie como en vehículo, y actuaciones informativas dirigidas a concienciar y educar a los usuarios sobre la circulación segura de los patinetes eléctricos.