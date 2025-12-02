Campaña de concienciación
Cáceres multiplica por siete los accidentes con patinetes eléctricos en tres años
La ciudad registra un incremento de incidentes relacionados con vehículos de movilidad personal, lo que ha llevado al consistorio a adoptar medidas
El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia para controlar el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. La medida busca prevenir incidentes en la vía pública y responde al creciente número de accidentes registrados con estos vehículos.
Las cifras oficiales reflejan una tendencia preocupante. Según datos de la Policía Local, los siniestros con implicación de vehículos de movilidad personal (VMP) en la capital cacereña han pasado de 3 en 2022 a 10 en 2023, 15 en 2024 y 21 en lo que va de 2025 (hasta noviembre), lo que representa un aumento del 600 % en apenas tres años.
¿A qué se debe este incremento?
La falta de conocimiento, la imprudencia o el desconocimiento de las normas de circulación parecen estar detrás de buena parte de los accidentes. Además, el considerable aumento del número de vehículos de este tipo ha contribuido a que estos percances sean cada vez más frecuentes.
En esta línea, el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, quiso recordar durante la presentación de la campaña que los patinetes eléctricos “no son un juguete, sino vehículos sometidos a normativa de circulación”.
Obligaciones
Los vehículos de movilidad personal (VMP) solo pueden ser conducidos por personas mayores de 16 años y su circulación está limitada estrictamente a la calzada, por lo que queda prohibido el uso en aceras, zonas peatonales y parques.
Es imprescindible llevar casco, respetar los pasos de peatones y cumplir con la señalización y los límites de velocidad. Además, deben ser utilizados de forma individual y los conductores están obligados a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.
Nueva normativa
Para garantizar una mayor seguridad de los usuarios y del resto de la ciudadanía en la vía pública, a partir del 1 de enero de 2026 todos los VMP deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, y desde 2027 será obligatorio disponer del certificado de características técnicas.
Los modelos vendidos desde 2024 ya incorporan este certificado, mientras que los anteriores deberán adaptarse para cumplir con la nueva legislación.
Campaña especial
Las autoridades municipales afirman que muchos de estos incidentes podrían evitarse con una mayor concienciación sobre las normas de tráfico y la adopción de conductas responsables por parte de los usuarios.
Por ello, el operativo especial que ha comenzado este lunes en Cáceres incluye controles policiales específicos, patrullas tanto a pie como en vehículo, y actuaciones informativas dirigidas a concienciar y educar a los usuarios sobre la circulación segura de los patinetes eléctricos.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- El dueño de una finca de Cuartos del Baño impide al Ayuntamiento de Cáceres que pasen las máquinas para arreglar el acceso
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales