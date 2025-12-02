Redes sociales
La 'casa de piedra' de Cáceres, refugio de Raquel Revuelta: descanso y alta cocina en la exclusiva urbanización La Sierrilla
La vivienda donde se hospedó la modelo, diseñada por Tuñón y Albornoz, destaca por su arquitectura singular y ha sido protagonista de varias publicaciones especializadas
La presentadora, empresaria y modelo Raquel Revuelta ha compartido en sus redes sociales los detalles de un fin de semana de "descanso y calma" en Cáceres, un destino que parece haberse convertido en uno de sus refugios predilectos. El escenario de esta lujosa pausa ha sido la aclamada 'casa de piedra' de La Sierrilla, una joya arquitectónica de la exclusiva urbanización cacereña.
A través de un 'reel' compartido en Facebook e Instagram, Revuelta ha mostrado cómo disfrutaba de los espacios de la distinguida propiedad, agradeciendo a sus anfitriones, José y Marta, por un fin de semana "inmejorable".
La visita no solo fue un deleite para el espíritu, sino también para el paladar. La modelo fue agasajada con una auténtica experiencia gourmet que incluyó exquisiteces como jamón ibérico cortado a cuchillo, cigalas, langostinos y angulas a la brasa, todo ello maridado con una cuidada selección de vinos.
El telón de fondo de este fin de semana es la famosa 'casa de piedra', obra del estudio Tuñón y Albornoz. Emilio Tuñón es, además, el arquitecto que está detrás del Museo Helga de Alvear y un colaborador habitual del célebre restaurante Atrio.
La arquitectura de esta vivienda es considerada "extrema por su geometría radical, por el tratamiento de la luz y por los materiales utilizados", y ha sido protagonista de diversas publicaciones especializadas.
Velada servida por Atrio
Esta no es la primera vez que Raquel Revuelta se hospeda en esta residencia. El pasado septiembre, fue una de las invitadas a la celebración del 30 aniversario de la pareja propietaria, una fiesta por todo lo alto servida, precisamente, por el equipo del chef Toño Pérez, de Atrio. En aquella ocasión, la modelo ya había calificado la experiencia como "un finde inolvidable, de esos que se quedan grabados para siempre".
El rastro de grandes arquitectos en Cáceres es cada vez más notable, a menudo vinculado a las iniciativas de los empresarios José Polo y Toño Pérez. Actualmente, ambos están inmersos en la rehabilitación del antiguo edificio de Clavellina, que se convertirá en la sede de la obra social de su fundación y Escuela de Música de Alto Rendimiento, un proyecto que también contará con la impronta arquitectónica del estudio de cabecera de Atrio.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- El dueño de una finca de Cuartos del Baño impide al Ayuntamiento de Cáceres que pasen las máquinas para arreglar el acceso
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales