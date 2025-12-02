Candidatura Cáceres 2031
El Colegio de Médicos de Cáceres también se suma a la candidatura a la Capitalidad Europea 2031
El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, destacó que la adhesión al proyecto es una apuesta por el bienestar colectivo y un modelo de ciudad abierta y con visión de futuro
La candidatura de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 sigue sumando más apoyos. Si recientemente se unían festivales como el Extremúsika, esta vez lo ha hecho el Colegio de Médicos de Cáceres, tal y como se ha firmado en una reunión con el alcalde de la localidad, Rafa Mateos, este martes.
En el encuentro con el edil, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, y el secretario general, Luis Tobajas, han firmado la adhesión del colegio al Manifiesto de apoyo a 'Cáceres, Capital Europea de la Cultura 2031'.
Durante el encuentro, Robles subrayó la importancia de que las instituciones sanitarias se sumen a un proyecto que trasciende lo cultural para convertirse en una apuesta por el bienestar colectivo. Asimismo, destacó el valor de que el Colegio apoye de forma activa esta iniciativa. «Como corporación profesional, creemos que acompañar la candidatura de Cáceres es también una forma de apostar por un modelo de ciudad saludable, abierta, participativa y con visión de futuro».
El alcalde agradeció el apoyo del Colegio, que además ha celebrado este año su 125 aniversario, destacando la relevancia de que todas las entidades profesionales y sociales se sumen a esta iniciativa colectiva que aspira a proyectar a Cáceres más allá de sus fronteras.
Con esta firma, la institución médica reafirma su compromiso con un proyecto que aspira a situar a Cáceres en el centro del panorama cultural europeo, reforzando su identidad como ciudad Patrimonio de la Humanidad y como referente de cooperación, creatividad e innovación.
Congreso Nacional de Deontología y Ética Médica 2026
La ciudad de Cáceres, y concretamente la sede del Colegio de Médicos, será la sede del próximo Congreso Nacional de Deontología y Ética Médica, que celebrará su XI edición en abril del 2026. Esta se trata de una cita de gran relevancia para los profesionales del ámbito médico y jurídico-sanitario, que se reunirán para reflexionar y debatir sobre los retos éticos que plantea la práctica médica en el siglo XXI.
Aunque el anuncio tuvo lugar el pasado mes de mayo, durante el X Congreso en Jaén, es ahora cuando Mateos ha querido agradecer a la institución médica su predisposición.
El Congreso, tal y como relata el Colegio, «aspira a convertirse en un espacio de aprendizaje, diálogo y reflexión multidisciplinar en torno a los nuevos paradigmas de la ética y la deontología médica, promoviendo una práctica profesional comprometida con los valores humanísticos, el respeto a los derechos de los pacientes y la responsabilidad social de la Medicina».
