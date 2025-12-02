¿Conoces el acuífero más importante de la ciudad? Cáceres te enseña a descubrirlo

El acuífero de El Calerizo es uno de los aspectos más desconocidos de Cáceres, incluso por sus propios ciudadanos, cuando es una parte fundamental de la historia de la ciudad. La asociación AmA Cáceres, junto con el Ayuntamiento de Cáceres, organizó un concurso de trabajos de investigación enfocado en los jóvenes de bachillerato sobre este elemento natural tan importante. Ya se conocen los ganadores del proyecto divulgativo, y el jueves 4 se expondrán en una gala a las 18.30 organizada en el Ateneo de Cáceres.

«El objetivo que tenemos desde las asociaciones convocantes, que somos Ama Cáceres y Defiende El Calerizo, es divulgar los valores naturales, particulares y culturales del acuífero. Ver también cómo es su estado actual, la problemática que hay, los impactos ambientales y antrópicos, la contaminación de las aguas… Además de ver todos sus aspectos naturales positivos que tiene, ver también el estado actual en cuanto a los impactos y las agresiones en el acuífero y la Ribera del Marco», explica Santiago Márquez, secretario de la organización.

Premiados

El jueves se realizarán dos conferencias con los dos mejores trabajos, y el ganador, además, se expondrá en las paredes del lugar. Este viene del IES El Brocense. Alexia García Capataz, Vega Moreno Pacheco y Lola Grande Arroyo han sido las autoras del trabajo ganador, 'El Calerizo: biodiversidad, agua y patrimonio en la ciudad de Cáceres'. El segundo premio recayó en el colegio Licenciados Reunidos, al trabajo realizado por los alumnos Isaac Prada Bermejo, José Carlos Corral González y Carlos Copa Soler. A todos ellos se les hará entrega de unas tablets.

El tribunal evaluador estuvo compuesto por Juan Gil Montes, hidrogeólogo y especialista en conocimiento del acuífero de El Calerizo; Fernando Durán Oliva, biólogo y botánico, especialista en micología y experto en orquídeas; y Juan Ramos Sánchez, biólogo e investigador de primer orden versado en la Ribera del Marco.

Algunas de las autoras hablaron en la rueda de prensa que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento. Lola destacó que se centraron «en lo que es el acuífero, su historia, el patrimonio que aporta a Cáceres… Con el objetivo de darlo a conocer, pues tiene una gran importancia para la ciudad, a lo largo de la historia». Y dentro de eso, «nos hemos centrado mucho en la importancia que ha tenido para que la ciudad se asente aquí. También en todas las facilidades que le ha dado a la población y las ventajas que nos proporciona».

Ganadoras del concurso, en la rueda de prensa. / Jorge Valiente

Su compañera Alexia la acompañó y añadió que «El Calerizo es un elemento físico muy importante para Cáceres y al que no se le ha dado la suficiente importancia». Para hacer el trabajo, el cual realizaron «de forma voluntaria» y con poco tiempo de margen, valoró la información previa que se les aportó y la existencia de internet para poder investigar de una forma más sencilla. «Pero aun así ha sido un esfuerzo porque hemos tenido que trabajar bastante y organizarnos entre nosotras para tocar todos los puntos en profundidad».

Presupuestos Participativos

En la rueda de prensa también participó Jorge Suárez, Concejal de Cultura y Educación, el cual remarcó que el proyecto divulgativo se encuentra dentro de los Presupuestos Participativos que se aprobaron para el 2025. «Lo que queremos con estos presupuestos es que toda la sociedad se sienta identificada con todos aquellos proyectos que se puedan realizar y que podamos difundir lo que es nuestra ciudad». Por ello, se realizó una aportación económica de 7.000 euros.

«Queremos que cada vez haya mayor participación juvenil en todos los proyectos que se hacen en la ciudad de Cáceres, culturales y no culturales». También destacó que «con este tipo de trabajos lo que buscamos es, ya no solo el conocimiento del propio alumno de nuestra propia ciudad, sino el compromiso de esa investigación y esa generación de curiosidades que creo que en esta sociedad tan inmediata y de 30 segundos, han tenido que hacer».

Jorge Suárez, concejal de Cultura y Educación. / Jorge Valiente

Y «para que estos trabajos no queden en el cajón de un profesor», se realizará el evento del día 4, donde van a «explicar el trabajo y cuales son los items que han utilizado los propios alumnos para llegar a esas cuestiones». «Es importante que van a ser ellos mismos quienes lo van a explicar, no expertos. Desde su punto de vista, su edad y su vocabulario. Ver cómo lo han entendido ellos».

Divulgación

Desde asociaciones como AmA Cáceres se defiende la protección y recuperación de la Ribera del Marco y El Calerizo. «El objetivo fundamental es dar a conocer todos estos ecosistemas del acuífero y divulgarlos dentro de la sociedad cacereña. Y qué mejor que hacer un concurso divulgativo con la gente joven», comenta Márquez. El año pasado ya se realizó una iniciativa similar, pero en ese caso fue un concurso de dibujo sobre la cueva de Maltravieso y enfocado en niños de cuarto y quinto de primaria.

«Nosotros queremos dar a conocer entre la gente más joven estos lugares patrimoniales, ponerlos en valor y poder conseguir que en un futuro más cercano que lejano se pueda conseguir una protección efectiva de los mismos. Recuperación y protección efectiva. Los chavales dentro de unos años serán los que estén llevando la sociedad, si ya tiene constancia desde la infancia de todo esto, pondrán más empeño en protegerlo».

Santiago Márquez, de AmA Cáceres, interviene en la rueda de prensa. / Jorge Valiente

Márquez, quien también participó en la rueda de prensa consistorial, reafirmó la idea de que «La Ribera del Marco es bastante desconocida, y lo que es el acuífero de El Calerizo más aún» y, además, que «lo que se conoce se ama, y lo que se ama se protege y se arregla». «Es importante dar a conocer el valor de este patrimonio, sobre todo entre la gente joven, que son quienes en un futuro llevarán la sociedad y ojalá de aquí a poco tiempo puedan revertir la situación y poder recuperar estos espacios para la ciudad de Cáceres».

Esto, gracias a trabajos «esmerados» como el de Lola, Alexia y Vega, está más cerca de acabar siendo una realidad.