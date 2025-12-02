Una estructura de tablones de seis metros de altura sostendrá la fachada en riesgo de colapso de Aldea Moret en Cáceres

Ocho de la mañana de este martes. 36 horas después de que se alertase a la Policía Local de Cáceres de que la fachada principal del edificio número 6 de la avenida Río Tíber estaba en riesgo de colapso, ya estaba la empresa que se encargará de ofrecer una solución temporal trabajando para tratar de contener la pared de ladrillo cara vista.

La idea es colocar una estructura de tablones de seis metros de altura por 15 de ancho en la cara exterior del bloque uno del edificio para solventar temporalmente un problema que ha obligado a desalojar a los vecinos de ocho viviendas. Una vez sea emplazada, se instalarán puntales para garantizar que se sostenga.

Galería | Edificio con la fachada en riesgo de derrumbe de Aldea Moret /

Garantías de seguridad

El objetivo es garantizar la seguridad, tal y como ha informado el alcalde, Rafa Mateos, durante su declaración a los medios en la visita a la barriada de Mejostilla acompañado de los ediles Víctor Bazo (Obras) y Jacobi Ceballos (Participación Ciudadana).

De forma paralela, los técnicos consistoriales estudiarán cómo responde la fachada a ese apuntalamiento para darle una situación definitiva. Se manejan dos opciones: pegar de nuevo la pared al encofrado del edificio u optar por un derrumbe total para levantarla de nuevo.

Jorge Valiente

Lluvias

A pesar de las lluvias de esta pasada noche, la pared se ha mantenido sin problemas. Sin embargo, se desconoce si puede ocasionar problemas el hecho de que se haya filtrado agua por las grietas creadas en el inmueble.

Por otro lado, las ocho familias desalojadas siguen fuera de sus hogares. Cinco de ellas pasaron la primera noche en un hotel, mientras las otras tres no lo necesitaron. Se desconoce la fecha de regreso a las viviendas y el consistorio está trabajando con los agentes del Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales) para buscar una solución habitacional más duradera y que satisfaga las necesidades de cada una de las personas afectadas.