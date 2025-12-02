Entre grietas, grafitis y humedades, los vecinos de la calle Río Volga de Cáceres alzan la voz por el deterioro de sus viviendas: "Tenemos miedo de que se puedan caer"

Los escasos metros que separan el edificio que tiene la fachada en riesgo de colapso de la avenida Río Tíber de los bloques de la calle Río Volga en Cáceres son suficientes para percatarse del deplorable estado en el que se encuentran estas viviendas de la barriada cacereña de Aldea Moret. Sus vecinos, cansados de la situación, han alzado la voz ante las grietas, humedades y numerosos grafitis que abarrotan sus pisos.

Virginia

Es el caso de Virginia, que reside en el bloque 7 de estos pisos. "Son viviendas sociales, propiedad del ayuntamiento. Hemos ido varias veces, pero no nos hacen caso", aseguran. Nada más acceder al portal se puede vislumbrar una extensa humedad que llega desde el techo hasta el suelo frente a la entrada principal, tablones de madera para evitar que alguien entre al cuarto de contadores y una puerta de entrada que no cierra.

Testimonios

"Tenemos miedo de vivir aquí. Algún día puede ocurrir algo grave. Estamos preocupados, porque se cae y todos vamos detrás. Es un peligro porque parece que de los cimientos sobre los que está sustentada la casa se han desprendido cascotes", explica otra vecina mayor que prefiere no identificarse mientras paseaba a su perro.

Historia

Cuentan que estos pisos de protección oficial tienen más de 30 años, pero que el mantenimiento ha sido "nulo" durante todo este tiempo. "Tenemos una presidenta vecinal, pero no hay mucho movimiento para solucionar este problema. Aquí no viene nadie, no se preocupa nadie... El día que se caiga, vendrán a vernos", dice preocupada.

Grietas y humedades

"El principal problema que tengo en mi casa son las grietas, que ocupan toda la pared. Es un peligro. En las viviendas de arriba también hay filtraciones de agua que provocan humedades. Mi vecina pintó antes de verano y ya tiene todo el techo levantado. Es imposible, así no se puede vivir", concluye, afectada.

Pintadas

Desde la calle se pueden observar numerosas pintadas en las paredes, la mayoría insultos que se han intentado tapar nuevamente con más pinturas, pero sin éxito. Por el momento, no hay una solución para estas viviendas, pero el plan de inspección de edificios que el consistorio ha puesto en marcha, a buen seguro, revisará este inmueble para intentar ponerle una solución, ya que cumple con los criterios para ser investigado: fue construido entre 1980 y 2007, tiene más de tres plantas y una situación técnica similar a los que se están viendo afectados.