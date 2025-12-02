Entre grietas y okupas: así es el edificio con la fachada en riesgo de colapso de Aldea Moret en Cáceres

Es un inmueble complejo, algo que no se corresponde con la amabilidad que disfrutan entre sí sus vecinos, pero es necesario contextualizar todo lo que ha ocurrido en el edificio número 6 de la avenida Río Tíber, ubicado en la barriada cacereña de Aldea Moret, con sus cuarenta años de historia.

Fue construido hace casi cuatro décadas. Como tantos otros de la zona, está dividido en varios bloques y muchas de sus viviendas se utilizan con un carácter social. Pero la situación va más allá porque, tras muchos años de falta de mantenimiento, se ha producido un suceso que tarde o temprano iba a pasar.

Desde hace meses

El riesgo de colapso se veía venir desde hace varios meses. Así lo aseguran los vecinos que residen en el interior, como es el caso de Julia Melero: "Han ocurrido varios desprendimientos de cascotes de la fachada principal del inmueble que nosotros mismos hemos limpiado. No sabíamos qué hacer. Hemos hablado con el presidente vecinal, pero no le hemos podido dar ninguna solución, nos tienen abandonados".

Jorge Valiente

El inmueble no es de titularidad municipal, pero sí que hay un bloque de viviendas que pertenecen al ayuntamiento y que se utilizan con carácter social. El alcalde, Rafa Mateos, aseguró ayer que el consistorio asumirá el arreglo "porque esa tiene que ser la prioridad". Cabe recordar también que las familias de esas ocho viviendas afectadas fueron realojadas bien en domicilios de familiares, o en hoteles de la ciudad.

Okupación

No es el único asunto a tratar en este inmueble. Cabe destacar el alto número de viviendas okupadas que hay entre los tres portales que componen el inmueble. Según ha podido saber este diario tras consultar con fuentes policiales, hace escasas semanas se han entregado escritos a "entre 30 y 40 hogares solo de estos pisos" para que abandonasen las casas en las que residen de forma irregular. Cabe resaltar que cada uno de los portales tiene una treintena de viviendas, según han contado vecinos.

Estos mismos vecinos señalan que hay viviendas que están en "muy mal estado. Algunas han sido sometidas a arreglos que han camuflado el mal aspecto exterior, donde se puede observar cómo se han caído ladrillos y pintura en los últimos meses.

Julia Melero, vecina desalojada. / Jorge Valiente

Deteriorada

"Hay fisuras dentro del edificio. Es una construcción de hace muchísimos años que está muy deteriorada, sobre todo la fachada. Dentro de nuestras casas tenemos filtraciones. Las aseguradoras se ponen en contacto con las compañías pertinentes, pero nunca se llega a una solución. Como vecinos afectados de las filtraciones de agua, tendremos que gastarnos nuestro propio dinero en arreglar las casas porque los seguros se lavan las manos. No podemos estar con problemas de humedades porque mi hijo tiene problemas de respiración", cuenta uno de ellos.

Eso sí, si por algo se caracteriza es por la unión y amistad entre buena parte de los residentes: "Nos llevamos todos de maravillas y nos ayudamos un montón. Es una alegría tener estos apoyos", contaba ayer Julia Melero.