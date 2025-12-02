El herido en la multitudinaria reyerta de Aldea Moret (Cáceres) sufre un pinchazo con arma blanca en la pierna

El departamento de comunicación de la Policía Nacional ha confirmado a este diario que el único herido en la multitudinaria pelea que tuvo lugar ayer en la barriada cacereña de Aldea Moret sufre lesiones en una pierna, concretamente un pinchazo con arma blanca.

Según confirmó ayer, fueron requeridos agentes del CNP, la Policía Local de Cáceres y la Guardia Civil para actuar en una reyerta entre familias donde se habían visto involucradas más de 50 personas.

Cuando llegaron, la pelea ya se estaba produciendo, y se disolvió con rapidez. La investigación sigue abierta para tratar de esclarecer lo ocurrido. Además, un agente de la Policía Nacional sufrió heridas que todavía padece, según confirman estas mismas fuentes.

A las cuatro de la tarde

El suceso tuvo lugar en torno a las cuatro de la tarde, y la actuación se prolongó durante varias horas. La riña se habría producido en la zona noroeste de la barriada de Aldea Moret, entre las calles Río Ródano y Río Vístula.

A pesar de que la Policía Nacional no indica el número exacto de personas que se estaban viendo implicadas en la riña y simplemente ha señalado que había "una multitud", este diario ha podido constatar que eran decenas, con un número cercano a las 50.

Al Universitario

El herido fue trasladado en primera instancia al Hospital Universitario de Cáceres por familiares o conocidos y algunas fuentes señalan que tuvo que ser desplazado posteriormente a Badajoz, a la unidad de Cirugía Vascular, aunque esto último no ha sido confirmado por el Servicio Extremeño de Salud.

Según pudo saber este diario, también resultó herido un agente de la Policía Nacional, pero no ha sido por la pelea. El departamento de comunicación cuenta que habría sido al mediar con las personas involucradas. Ha sido evaluado por los servicios sanitarios, descartando que revistiese gravedad. Este martes, todavía padecía las heridas.

Suceso similar

Hace apenas unos meses, una riña tumultuaria a causa del paso de la fibra óptica por una fachada en la avenida Río Tíber finalizó con seis personas detenidas. Además, hubo varias personas que resultaron heridas y que necesitaron ser hospitalizadas. De los seis arrestados, tres de ellos presentaban lesiones graves. En la reyerta se emplearon "objetos contundentes" que provaron dichas heridas.