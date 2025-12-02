El hombre que se atrincheró durante 25 horas en la casa de sus padres en Cilleros (Cáceres) será internado

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la medida de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo a familiares y agentes de la autoridad y atrincherarse en la casa de sus padres de Cilleros (Cáceres) durante unas 25 horas. La medida se adopta a petición del Ministerio Fisical por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad.

El internamiento no voluntario es el ingreso de una persona en un centro hospitalario o de salud mental en contra de su voluntad, debido a un trastorno psíquico que le impide decidir por sí misma. Esta medida requiere autorización judicial previa, a menos que exista una situación de urgencia, en cuyo caso se comunica al juez posteriormente. Los requisitos principales son un trastorno psíquico, la incapacidad de la persona para decidir y la necesidad del tratamiento para su seguridad o la de terceros.

Las imágenes del atrincheramiento de un joven en la localidad cacereña de Cilleros / Carlos Gil

TSJEx

Así lo ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a través de su departamento de prensa. La Guardia Civil logró acceder a la vivienda el pasado domingo, 30 de noviembre, tras obtener la autorización judicial correspondiente. La intervención se llevó a cabo sin heridos. Los agentes de la Benemérita lograron reducir al hombre y garantizar que no pudiera causar riesgos ni a sí mismo y ni a terceros. Posteriormente, fue detenido y trasladado a un centro sanitario para recibir la atención necesaria.

El incidente comenzó en la tarde del sábado, cuando el hombre se atrincheró en su casa armado con un cuchillo. Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el número 4 de la calle Gitanita, a escasos metros del Centro Social de la localidad. La operación concluyó alrededor de las 18.00 horas del domingo.

Alterado

El hombre, visiblemente alterado, gritó y amenazó el pasado sábado a quienes trataron de acercarse a tranquilizarlo, llegando incluso a hacer amago de quitarse la vida. Ante la imposibilidad de reconducir la situación, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia.

Fuentes familiares confirmaron que el motivo por el que se desencadenó el atrincheramiento fue una discusión por dinero.