Sucesos
El hombre que se atrincheró durante 25 horas en la casa de sus padres en Cilleros (Cáceres) será internado
La jueza adopta la medida para que ingrese en un centro hospitalario o de salud mental en contra de su voluntad y a petición del Ministerio Fiscal
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la medida de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo a familiares y agentes de la autoridad y atrincherarse en la casa de sus padres de Cilleros (Cáceres) durante unas 25 horas. La medida se adopta a petición del Ministerio Fisical por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad.
El internamiento no voluntario es el ingreso de una persona en un centro hospitalario o de salud mental en contra de su voluntad, debido a un trastorno psíquico que le impide decidir por sí misma. Esta medida requiere autorización judicial previa, a menos que exista una situación de urgencia, en cuyo caso se comunica al juez posteriormente. Los requisitos principales son un trastorno psíquico, la incapacidad de la persona para decidir y la necesidad del tratamiento para su seguridad o la de terceros.
TSJEx
Así lo ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a través de su departamento de prensa. La Guardia Civil logró acceder a la vivienda el pasado domingo, 30 de noviembre, tras obtener la autorización judicial correspondiente. La intervención se llevó a cabo sin heridos. Los agentes de la Benemérita lograron reducir al hombre y garantizar que no pudiera causar riesgos ni a sí mismo y ni a terceros. Posteriormente, fue detenido y trasladado a un centro sanitario para recibir la atención necesaria.
El incidente comenzó en la tarde del sábado, cuando el hombre se atrincheró en su casa armado con un cuchillo. Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el número 4 de la calle Gitanita, a escasos metros del Centro Social de la localidad. La operación concluyó alrededor de las 18.00 horas del domingo.
Alterado
El hombre, visiblemente alterado, gritó y amenazó el pasado sábado a quienes trataron de acercarse a tranquilizarlo, llegando incluso a hacer amago de quitarse la vida. Ante la imposibilidad de reconducir la situación, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia.
Fuentes familiares confirmaron que el motivo por el que se desencadenó el atrincheramiento fue una discusión por dinero.
