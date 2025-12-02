El juicio para dirimir el desahucio de los promotores del restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres, el 20 de enero

La cofradía de la patrona cacereña, la Virgen de la Montaña, ha presentado una demanda de desahucio contra los promotores del proyecto de restaurante en el santuario por incumplimiento de contrato y han solicitado su resolución vía judicial; un asunto que tramita el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cáceres y el juicio está señalado para el próximo 20 de enero.

El local del restaurante, cerrado a cal y canto. / Carlos Gil

Asunto judicializado

Según confirma el Mayordomo de la Cofradía de la Montaña, Joaquín Floriano, en junio de 2023, la nueva directiva revisó la documentación existente y comprobó que los adjudicatarios no habían presentado los proyectos técnicos ni la documentación exigida para ejecutar la obra. “Al no recibir nada, presentamos la demanda”.

Floriano afirma que el asunto está judicializado “desde finales de 2023 o inicios de 2024”’y que, desde entonces, la cofradía se ha mantenido al margen. “Desde que lo pusimos en manos del juzgado, no tenemos más información”.

Floriano asegura desconocer si los promotores continuaron tramitando documentos ante el Ayuntamiento de Cáceres con respecto a la obtención de una licencia de obras municipal. No obstante, la cofradía no ha tenido comunicación con los promotores desde la interposición de la demanda.

Futuro del inmueble

Respecto al futuro del inmueble, anexo al santuario (donde estaba prevista la instalación del restaurante-asador), Floriano afirma que la cofradía no ha valorado alternativas mientras el contrato siga en vigor y pendientes de resolución judicial. “Somos escrupulosos. Hasta que el juez hable, no podemos tomar ninguna decisión, ni pensar en otros proyectos”.

Aun así, reconoce el potencial del espacio: “Ese edificio tiene un potencial enorme por la cantidad de gente que sube a la Montaña”. Aunque Floriano subraya que “hicimos lo que teníamos que hacer: presentar la demanda. Ahora debe decidir el juez”.