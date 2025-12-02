Mejostilla se renueva: así avanzan las obras del barrio con más proyección de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado este martes el barrio de Mejostilla con el objetivo de supervisar las actuaciones que el equipo de Gobierno está llevando a cabo en la zona y conocer de primera mano las nuevas demandas vecinales.

Además, anunció que a finales de semana comenzará la pavimentación completa de la calle Ana Mariscal, una vía de casi cuatro kilómetros de longitud. La actuación, enmarcada dentro de la campaña de asfaltado del Ayuntamiento de Cáceres, contará con un presupuesto superior a 60.000 euros.

Durante el recorrido, tanto Mateos como los concejales Víctor Bazo y Jacobi Ceballos, estuvieron acompañados por miembros de la asociación de vecinos del distrito, a quienes agradeció su implicación y colaboración en la identificación de necesidades, dado que estas intervenciones "responden a peticiones planteadas por la asociación en los últimos meses y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los residentes”.

Mejoras ejecutadas

La visita incluyó un paseo por diversas calles de la barriada cacereña para analizar las actuaciones pendientes y revisar el estado de las obras ya ejecutadas. Entre ellas, la instalación de aparcabicis en varios puntos del barrio, una demanda histórica en Mejostilla; mejoras de accesibilidad en las dos paradas de autobús, incluyendo la colocación de una nueva marquesina; y la adecuación de la parada de contenedores situada en la calle Ana Mariscal.

La campaña de asfaltado llegará esta semana a la barriada cacereña. / Jorge Valiente

Según Mateos, todas estas intervenciones "ponen de manifiesto el compromiso del ayuntamiento con los barrios de la ciudad" y la importancia de unas iniciativas que, aunque pequeñas, mejoran el día a día de la ciudadanía.

Cuarta campaña de asfaltado

El regidor cacereño recordó que estas actuaciones se integran dentro de la cuarta campaña de asfaltado del ayuntamiento en lo que va de año, con un presupuesto total que supera los 160.000 euros.

Como parte de este proyecto, ya se han realizado mejoras en la barriada de La Sierrilla, donde por primera vez se ha intervenido en el pavimento. Asimismo, se trabaja actualmente en la barriada R66, pavimentando la calle Isla de Hierro, y se espera que los trabajos lleguen a la calle Ana Mariscal a finales de semana.

De esta forma, el objetivo del equipo de Gobierno es seguir impulsando avances "que transformen la ciudad sin olvidar la importancia de las actuaciones de proximidad, fundamentales para el bienestar de los vecinos", concluyó Mateos.