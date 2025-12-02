Música, poesía y Luis Pastor para celebrar 50 años en democracia

«Celebrémoslo». Este año se han conmemorado los 50 años de democracia desde la muerte de Francisco Franco con más de 480 actividades culturales dentro del programa ‘España en libertad, 50 años’ que ha promovido el Gobierno de España por todo el país. Y este martes ha sido en Cáceres, en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco, donde se han celebrado estos años de libertad de la mano del cantautor extremeño Luis Pastor.

El concierto lo organizó la Delegación del Gobierno en Extremadura, quienes destacaron que el artista «lleva décadas poniendo voz a las historias de la gente común, a las luchas que nos han traído hasta aquí y a las esperanzas de generaciones enteras. Su obra es un testimonio vivo de lo que significa caminar hacia la libertad». «Este aniversario no es solo una conmemoración histórica, sino una invitación a reflexionar sobre lo que hemos conseguido y lo que aún debemos construir».

Al evento acudieron poco más de un centenar de personas, entre las cuales se encontraban figuras políticas como el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz, y la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández.

Celebración

La música acompaña, emociona, une, es memoria, conciencia y celebración. El cantautor nacido en Berzocana subió al escenario y, tras afinar su guitarra, comenzó a cantar ‘Soy’, con una melodía y una letra que sobrecogen. Tras este primer acto, el cantante quiso subrayar el motivo que reunía a todas esas personas allí. «Es importante que celebremos, posiblemente la caída de aquel dictador, porque la democracia no empezó en el 75. En mi memoria personal, tuvieron que pasar años para notar realmente que la democracia había llegado. Así que celebrémoslo con la poesía, la palabra, la cultura, y no desde el odio ni el revanchismo que hoy pulula por las calles de nuestras ciudades y en los institutos».

Luis Pastor, en el escenario. / Jorge Valiente

Y antes de continuar con la segunda canción, ‘Cáceres y Badajoz’, ya con la ayuda de su mujer, Lourdes Guerra, señaló a la derecha política. «Hoy día se creen dueños de la libertad, dueños de la democracia, y cuestionan nuestra historia. Cuestionan todo lo que ha significado para España progreso, cultura y democracia».

Luis Pastor

El cantautor extremeño cuenta con una amplia trayectoria de 50 años, y se ha consolidado como una «figura esencial de la música comprometida, uniendo poesía, memoria y sensibilidad social», por lo que su presencia en esta programación «refuerza el vínculo entre cultura, libertad y valores democráticos que inspiran esta efeméride», según informaba la Delegación del Gobierno en una nota de prensa previa.

Luis Pastor, junto a su esposa, Lourdes Guerra. / Jorge Valiente

Con más de 60.000 oyentes mensuales en Spotify, el autor de canciones como 'Aguas Abril', 'Lluvia de mayo' o 'Abril del Desamor', con su hijo, Pedro Pastor, ha sido el seleccionado por el Gobierno para celebrar mediante la música los 50 años de democracia y unión del país. Y si hay un autor que representa esa unión, ese es Luis Pastor.