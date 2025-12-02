Sanidad
Un nuevo acceso con rampas con menos pendiente y pasamanos: así será la reforma del acceso a las Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres
El proyecto de la Junta de Extremadura incluye la construcción de un nuevo acceso a Urgencias con mayor anchura, pendientes más suaves, pasamanos y pavimento táctil, además de reformar el acceso a Rehabilitación
La Junta de Extremadura ha encargado un proyecto para reformar por completo los accesos peatonales al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. El objetivo es claro: hacerlos accesibles, seguros y cómodos para cualquier persona, especialmente para quienes tienen movilidad reducida, se desplazan con muletas, sillas de ruedas o simplemente tienen dificultades para caminar.
La reforma responde a una necesidad evidente, ya que el acceso actual presenta graves problemas de pendiente, estrechez, obstáculos y pavimento deteriorado, lo que convierte un trayecto que debería ser sencillo en un recorrido complicado y, en muchos casos, peligroso.
El proyecto está elaborado por ACEIDE Servicios Técnicos SLP, y la licitación sigue abierta. Cuenta con un presupuesto de 160.179 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución será de 5 meses.
Detalles
Para acceder a las Urgencias del hospital desde la avenida Pablo Naranjo hay que subir una cuesta con un 9% de inclinación, además de por una acera estrecha de solo 1,20 metros, claramente insuficiente para una silla de ruedas. Además, la ausencia de pasamanos y la existencia de baches o resaltes dificultan bastante su acceso. Una situación «especialmente crítica» para el acceso a un hospital y a su servicio de Urgencias.
Con la actuación se construirá un nuevo acceso con una mayor anchura (1,8 metros), pendientes suaves, pasamanos a ambos lados, bordillos de protección y un pavimento táctil para personas ciegas. Además, se reordenará la jardinería, se mejorará la iluminación exterior y se reformará el paso peatonal desde la vía pública. Para quienes lleguen andando desde la Ronda de San Francisco, se habilitará un nuevo acceso mediante una escalera de 3 metros de anchura.
Otro de los puntos reformados será el acceso a Rehabilitación, el cual cuenta actualmente con rampas con pendientes superiores al 10%, lo cual hace imposible el uso seguro para personas en silla de ruedas, pacientes con movilidad reducida o personas que salen de procesos quirúrgicos y traumatológicos. Con la reforma se hará una nueva rampa accesible, que, como máximo, tendrá ese 10% de pendiente.
Además, se le añadirán dos pasamanos y mesetas para descansar o maniobrar con la silla de ruedas, en caso de ser necesario.
