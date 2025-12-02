Entre peleas multitudinarias, fachadas al borde del colapso y pisos en ruina: el deterioro que asfixia a Aldea Moret en Cáceres

Aldea Moret vuelve a ocupar titulares y lo hace por una concatenación de episodios que, lejos de ser aislados, reflejan un problema estructural en una de las barriadas más vulnerables de Cáceres. En apenas una semana, el barrio ha registrado una pelea multitudinaria con más de 50 personas implicadas, el desalojo urgente de ocho familias por riesgo de derrumbe de una fachada y nuevas denuncias vecinales sobre el deplorable estado de los bloques de la calle Río Volga, repletos de grietas, humedades, pintadas y desperfectos.

El conjunto dibuja un escenario de emergencia social y urbana que los residentes aseguran llevar años denunciando.

Una pelea con más de 50 implicados que vuelve a activar las alarmas

La tarde del lunes, poco después de las cuatro, la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que intervenir ante una reyerta entre familias en la zona noroeste del barrio, entre las calles Río Ródano y Río Vístula. Las fuentes policiales hablan de una “multitud”. Las comprobaciones de este diario confirman que había alrededor de 50 personas.

Un hombre resultó herido con un pinchazo con arma blanca en una pierna y un agente de la Policía Nacional sufrió lesiones al mediar en el conflicto. La violencia se disolvió con rapidez, pero dejó tras de sí el enésimo episodio de tensión vecinal que los propios residentes describen como “habitual”.

Este suceso se suma a otro anterior, ocurrido hace apenas unos meses, cuando una disputa por la instalación de fibra óptica terminó con seis detenidos y varios heridos, tres de ellos de gravedad.

Jorge Valiente

Ocho familias desalojadas por riesgo de derrumbe: el edificio que pudo venirse abajo

A menos de cinco minutos a pie del escenario de esa pelea, otro frente abierto: el edificio del número 6 de la avenida Río Tíber. La tarde del domingo se alertó del riesgo inminente de colapso de su fachada principal, lo que obligó a desalojar a ocho familias.

La mañana del martes, apenas 36 horas después, operarios trabajaban en una solución provisional para contener la pared mediante una estructura de tablones de seis metros de alto por quince de ancho y apuntalamientos posteriores. Las lluvias nocturnas no generaron nuevos desprendimientos, pero los técnicos ya estudian dos posibles soluciones definitivas: reanclar la fachada al encofrado o derribarla por completo y levantarla de nuevo.

Cinco familias tuvieron que pasar la noche en un hotel; las otras tres fueron acogidas por conocidos. Nadie sabe cuándo podrán volver. Mientras tanto, el Ayuntamiento trabaja con el IMAS para encontrar alternativas habitacionales más estables.

Pero este edificio arrastra mucho más que una fachada desprendida. Según fuentes policiales, solo en estos portales se han entregado entre 30 y 40 notificaciones a viviendas okupadas en las últimas semanas. Los vecinos denuncian grietas, filtraciones, humedades, instalaciones improvisadas y arreglos cosméticos que ocultan un deterioro profundo.

Jorge Valiente

Río Volga: pisos con grietas, humedades e insultos en las paredes

A unos metros del edificio de Río Tíber, los bloques de la calle Río Volga muestran un deterioro igual de alarmante. Allí vive Virginia, una de las vecinas que ha decidido alzar la voz: “Son viviendas sociales, propiedad del ayuntamiento. Hemos ido varias veces, pero no nos hacen caso”.

En su portal, la humedad baja del techo hasta el suelo, la puerta principal no cierra y hay tablones de madera para impedir el acceso al cuarto de contadores. Otra vecina resume el sentir común: “Tenemos miedo de vivir aquí. Algún día puede ocurrir algo grave. Se caen cascotes de los cimientos”.

Las viviendas, construidas hace más de 30 años, presentan grietas que recorren paredes completas, filtraciones constantes y techos que se levantan solo meses después de ser pintados. Las fachadas están cubiertas de pintadas e insultos que se han intentado tapar varias veces sin éxito.

Este edificio cumple todos los requisitos del nuevo plan de inspección municipal, que revisará construcciones entre 1980 y 2007 de más de tres plantas y con síntomas evidentes de deterioro. Los vecinos, no obstante, dudan de que la intervención llegue a tiempo.

Un barrio que se siente al límite

El patrón es claro: violencia vecinal, edificios degradados, okupaciones masivas, filtraciones, fachadas que se desprenden y ausencia de mantenimiento durante décadas. Para los residentes, la sensación es de abandono. “Cuando se caiga todo, vendrán a vernos”, lamenta una vecina mayor.

Galería | Comienza el arreglo de la fachada de Aldea Moret en riesgo de colapso /

Las cifras sociales del barrio, una de las zonas con mayores índices de vulnerabilidad de Cáceres, agravan un escenario donde la intervención institucional llega tarde o llega a golpe de emergencia. La falta de inversión pública en vivienda social, la burocracia entre administraciones y la escasa capacidad económica de las comunidades dificultan cualquier solución profunda.

Un problema estructural que exige una respuesta integral

Aldea Moret no vive una crisis puntual. Vive las consecuencias de años de desinversión, envejecimiento del parque de viviendas y problemas sociales enquistados. Y cada nuevo incidente refuerza una pregunta inquietante para sus vecinos:

¿Cuántos edificios más están en riesgo? ¿Cuántas peleas más acabarán en heridos? ¿Cuántos avisos más harán falta para actuar? Los residentes no piden milagros. Piden seguridad, mantenimiento, presencia institucional y soluciones reales, no parches. Y, sobre todo, piden algo que sienten que la ciudad les ha negado durante demasiado tiempo: que alguien mire hacia Aldea Moret antes de que vuelva a ser noticia por una desgracia.