136.000 euros para que Pintores, 10 (una de las casas de la Diputación de Cáceres) resuelva todas sus barreras arquitectónicas

La Diputación de Cáceres, firmemente comprometida con la eliminación de todas las barreras arquitectónicas en sus edificios (a pesar de que la mayoría son antiguos palacios y se necesitan actuaciones con costes elevados), sigue trabajando para ganar en accesibilidad y que absolutamente todo el mundo pueda entrar en sus casas. Así lo demuestran con la formalización del contrato para que el edificio Pintores, 10 de la capital provincial disponga de forma definitiva de un acceso adecuado desde la calle.

Obras

Será la empresa Ohtex Ingeniería y Obras quien ejecute la obra por 136.500 euros, un importe similar al presupuesto base de licitación. Ha sido la única firma que se ha presentado.

Actualmente, el acceso principal del edificio no reúne las condiciones mínimas de accesibilidad, por lo que es necesaria la creación de un itinerario que comunique la calle Pintores con el distribuidor general del edificio, de forma que desde este punto se pueda acceder a todas las plantas y espacios públicos mediante un trayecto accessible, bien a través de los dos ascensores principales o del de la calle Moret. De esta forma, se hará efectiva la igualdad de oportunidades, garantizando un uso no discriminatorio, independiente y seguro.

Accesi a la calle Pintores, 10 de Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Últimas intervenciones

En la última intervención realizada en el edificio en los años 2006 y 2007 se desarrolló la accesibilidad del inmueble a través del acceso directo desde Moret, salvando mediante una plataforma salva-escalera el desnivel existente y dejando conectado directamente con el núcleo de comunicación vertical esta zona del edificio. Ahora, se ha detectado que no ofrece todas las garantías necesarias, ya que se han producido intentos infructuosos de acceso por este punto.

Ante esta situación, y una vez estudiadas las posibilidades de este espacio, se toma la decisión de mejorar el acceso principal al edificio. Se diseñará un acceso que, dentro de las posibilidades físicas que ofrece, resuelva la conexión en la zona. Todo ello, tratando de afectar lo mínimo posible al inmueble, tanto en lo referente a su distribución, como a su estructura y aspecto formal.

Las tres barreras

En consecuencia, solventaría las tres barreras arquitectónicas actualmente existentes: el desnivel entre la calle Pintores y el porche; crear un itinerario interior intermedio previo al distribuidor general; y finalmente acceder desde este nivel intermedio al nivel del distribuidor general de la planta baja. Con ello, estarían accesibles todos los núcleos de comunicación vertical del inmueble y sus ascensores y, en consecuencia, todas las plantas del edificio.