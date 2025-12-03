Estudios
Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: "Se puede armar la de San Quintín"
El cacereño, que estudia Historia y Patrimonio en la UEx, sigue creando contenido en redes sociales y haciéndose viral con sus vídeos
Miguel Ángel Bravo se ha convertido en la gran sensación del grado de Historia y Patrimonio en la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura. Su ingreso en la carrera a los 65 años le ha permitido convertirse en el más longevo de la clase, pero no contento con estudiar solamente, también se ha convertido en viral en las redes sociales.
En su cuenta de TikTok, ha comenzado a responder preguntas que, para los cacereños, estaban cargadas de interés.
La Madrila
¿Vas a ir a La Madrila? Y él, con su sonrisa de oreja a oreja, cuenta que "llevan dos meses invitándome a ir, hoy la última vez. De momento lo estoy rechazando, pero no sé si en unas semanas tendré que ir alguna vez. De momento no quiero porque mis compañeros llevan un ritmo totalmente distinto al mío. Allí se puede armar la de San Quintín si voy, así que mejor estarse quieto", cuenta.
Erasmus
También le cuestionan si se va a ir de Erasmus: "Me han mandado una notificación al correo del campus para ver mis posibilidades. Si puedo, voy a hacerlo. Me gustaría Portugal, que está aquí al lado. Imagínate que me mandan a Alemania... cualquiera aprende ese idioma. No sé qué pasará", señala.
Sobre él
Miguel Ángel Bravo es trujillano de nacimiento y cacereño de adopción. Está a unas semanas de jubilarse de su trabajo como comercial, pero no ha querido perder la oportunidad de estudiar, animado por su mujer, Pilar, que le admira, y su hijo, Álex, uno de sus grandes apoyos.
«Todo el mundo me pregunta que por qué, que cuál es la necesidad de ponerme a estudiar a estas alturas de la vida. Los motivos son sencillos. El primero, mi hijo, que me motivó a retomar los estudios. Y también, que me gusta mucho la historia y tener más conocimientos. Por otro lado, tengo ese afán por superarme y hacer todo lo que no pude en su día», explica Bravo. En su momento, solo estudió hasta Bachillerato y, por circunstancias de la vida, se puso a trabajar. En septiembre del año pasado se presentó a las pruebas de admisión de la UNED, y aprobó. Pero gracias a los ánimos de su familia, realizó en abril el examen de mayores de 45 años de la Universidad de Extremadura, y también lo superó. Ya podía escoger el grado que más le gustase.
Historia
¿Y por qué historia? Bravo es un apasionado de este mundo, busca siempre conocer el origen del ser humano y estudiar el pasado. «El otro día, emitieron en televisión un reportaje de egipcios y lo vi entero, dos horas duraba», señala. Además, la integración con los jóvenes no fue complicada. «Los primeros días llegué con un poco de recelo. De hecho, tengo una graciosa anécdota. Cuando entré en clase por primera vez, todos se sentaron porque pensaban que yo era el profesor. En los dos meses que llevo, me han cogido cariño y me están ayudando en todo lo que necesito. Yo he vuelto a ser un chaval a pesar de la diferencia de edad», reconoce.
Y se lo está tomando muy en serio. Se ha matriculado en diez asignaturas, no se pierde ninguna clase y asegura que apenas ha estado un par de veces en la cafetería: «Aquí vengo a aprender, a obtener conocimientos y a estar entretenido. Mi vida ya está solucionada».
A Miguel Ángel ya le conocen como el abuelito de la clase. Y es que él es consciente de que su situación no es usual:«Lo cómodo para mí sería descansar y pasear por Cánovas», concluye este amante de la historia, que se ha visto abrumado por el cariño que le profesan profesores, alumnos e internautas que quieren conocer su historia.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales