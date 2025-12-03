Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: "Se puede armar la de San Quintín"

Miguel Ángel Bravo se ha convertido en la gran sensación del grado de Historia y Patrimonio en la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura. Su ingreso en la carrera a los 65 años le ha permitido convertirse en el más longevo de la clase, pero no contento con estudiar solamente, también se ha convertido en viral en las redes sociales.

En su cuenta de TikTok, ha comenzado a responder preguntas que, para los cacereños, estaban cargadas de interés.

La Madrila

¿Vas a ir a La Madrila? Y él, con su sonrisa de oreja a oreja, cuenta que "llevan dos meses invitándome a ir, hoy la última vez. De momento lo estoy rechazando, pero no sé si en unas semanas tendré que ir alguna vez. De momento no quiero porque mis compañeros llevan un ritmo totalmente distinto al mío. Allí se puede armar la de San Quintín si voy, así que mejor estarse quieto", cuenta.

Erasmus

También le cuestionan si se va a ir de Erasmus: "Me han mandado una notificación al correo del campus para ver mis posibilidades. Si puedo, voy a hacerlo. Me gustaría Portugal, que está aquí al lado. Imagínate que me mandan a Alemania... cualquiera aprende ese idioma. No sé qué pasará", señala.

Carlos Gil

Sobre él

Miguel Ángel Bravo es trujillano de nacimiento y cacereño de adopción. Está a unas semanas de jubilarse de su trabajo como comercial, pero no ha querido perder la oportunidad de estudiar, animado por su mujer, Pilar, que le admira, y su hijo, Álex, uno de sus grandes apoyos.

«Todo el mundo me pregunta que por qué, que cuál es la necesidad de ponerme a estudiar a estas alturas de la vida. Los motivos son sencillos. El primero, mi hijo, que me motivó a retomar los estudios. Y también, que me gusta mucho la historia y tener más conocimientos. Por otro lado, tengo ese afán por superarme y hacer todo lo que no pude en su día», explica Bravo. En su momento, solo estudió hasta Bachillerato y, por circunstancias de la vida, se puso a trabajar. En septiembre del año pasado se presentó a las pruebas de admisión de la UNED, y aprobó. Pero gracias a los ánimos de su familia, realizó en abril el examen de mayores de 45 años de la Universidad de Extremadura, y también lo superó. Ya podía escoger el grado que más le gustase.

Historia

¿Y por qué historia? Bravo es un apasionado de este mundo, busca siempre conocer el origen del ser humano y estudiar el pasado. «El otro día, emitieron en televisión un reportaje de egipcios y lo vi entero, dos horas duraba», señala. Además, la integración con los jóvenes no fue complicada. «Los primeros días llegué con un poco de recelo. De hecho, tengo una graciosa anécdota. Cuando entré en clase por primera vez, todos se sentaron porque pensaban que yo era el profesor. En los dos meses que llevo, me han cogido cariño y me están ayudando en todo lo que necesito. Yo he vuelto a ser un chaval a pesar de la diferencia de edad», reconoce.

Y se lo está tomando muy en serio. Se ha matriculado en diez asignaturas, no se pierde ninguna clase y asegura que apenas ha estado un par de veces en la cafetería: «Aquí vengo a aprender, a obtener conocimientos y a estar entretenido. Mi vida ya está solucionada».

A Miguel Ángel ya le conocen como el abuelito de la clase. Y es que él es consciente de que su situación no es usual:«Lo cómodo para mí sería descansar y pasear por Cánovas», concluye este amante de la historia, que se ha visto abrumado por el cariño que le profesan profesores, alumnos e internautas que quieren conocer su historia.