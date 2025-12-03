Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión Cáceres

Las asociaciones de discapacidad avisan: "Las barreras mentales frenan más que las físicas en Cáceres”

Cáceres reivindica la inclusión: el Ayuntamiento llama a derribar barreras invisibles en el Día de la Discapacidad

El acto institucional reúne a asociaciones y usuarios que reclaman igualdad real, educación y espacios accesibles en la ciudad

Acto del Día de las Personas con Discapacidad.

Acto del Día de las Personas con Discapacidad. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres reafirmó este miércoles su compromiso con las personas con discapacidad durante el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado junto al Consejo Sectorial y en el que se estrenaron diez vídeos del proyecto divulgativo Con toda Capacidad. La jornada sirvió para visibilizar la labor de las asociaciones y poner el foco en los retos que aún persisten en materia de accesibilidad e igualdad.

La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, trasladó la felicitación del alcalde por los trabajos presentados y reconoció el esfuerzo diario de quienes luchan “por la igualdad, el respeto y la supresión de barreras a veces invisibles”. Destacó además el mensaje de superación que trasladan los vídeos, citando al medallista olímpico en natación Guillermo Gracia: “Vuestra capacidad es mayor que vuestra discapacidad”.

Accesibilidad diaria y colaboración entre áreas

Solís repasó algunas de las actuaciones municipales puestas en marcha a través del IMAS y en coordinación con otras concejalías: adaptación de paradas de autobús y contenedores, revisión de tarjetas de movilidad reducida, inclusión de sugerencias en obras urbanas (como la de Virgen de la Montaña) y reserva de espacios accesibles en eventos, conciertos y desfiles. “Trabajamos para hacer de Cáceres una ciudad más amable para todos”, señaló.

El conmovedor momento de Romeo, un niño con discapacidad visual, "viendo" el fútbol gracias a una tablet háptica

El conmovedor momento de Romeo, un niño con discapacidad visual, "viendo" el fútbol gracias a una tablet háptica

PI STUDIO

Pese a estos avances, insistió en que queda camino por recorrer: “El reto es derribar las barreras mentales, más difíciles de detectar pero igualmente presentes. Para construir una sociedad igualitaria e inclusiva, la educación es fundamental”.

Durante el acto se leyó un manifiesto elaborado por AEEMCA, AEMDI, EMEX y ASPACE, en el que las entidades reivindicaron sus “mejores capacidades”: apreciar lo importante, levantarse tras cada caída o trabajar juntas. A cambio, pidieron ser vistas, incluidas y tratadas como iguales, así como poder participar en todos los ámbitos de la vida. “Con todas nuestras capacidades unidas, podemos transformar el mundo”, expresaron.

Tras la lectura del manifiesto, se proyectaron diez piezas audiovisuales: nueve elaboradas por asociaciones como Síndrome de Down, Aspace, Femex, Novaforma, COCEMFE o Aspainca, y un vídeo final que resume el conjunto del proyecto. Las grabaciones muestran testimonios reales, programas de apoyo y el día a día de las personas con discapacidad, poniendo en primer plano sus capacidades, oportunidades y necesidades.

