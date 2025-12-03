Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres

Una fuga de agua persistente en una vivienda de la calle Calderón de la Barca, en el barrio cacereño de San Blas, ha provocado durante los últimos dos años la pérdida de millones de litros.

Aunque los daños materiales no han sido significativos gracias a la previsión del vecino afectado, el volumen de agua extraído ha sido “desorbitado”. Así lo expone el propietario de la vivienda colindante, Juan Francisco Municio, quien se ha visto obligado a bombear de manera continua para evitar la inundación de su sótano.

El vecino expresa su descontento con la gestión de una avería que, asegura, lleva dos años denunciando y que ha supuesto la pérdida de más de cuatro millones de litros de agua. El afectado indica que contactó con Canal de Isabel II, empresa concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad, y no obtuvo la respuesta que él esperaba.

Dos años de filtraciones

La situación se remonta a dos años atrás, poco después de que Municio reformara el sótano de su vivienda. Aunque entonces no había presencia de agua, decidió instalar un sistema de saneamiento por precaución. Sin embargo, dos meses después empezó a filtrarse agua y, con el paso del tiempo, el problema se fue agravando hasta obligarle a instalar bombas para evacuarla de forma continua. Según sus propios registros —dispone de sistemas domotizados y de control— acreditan que solo este año se han perdido 2.547.318 litros, tomando como referencia el mes con los datos más bajos.

Tal y como relata, la situación se descontroló el pasado viernes 28 de noviembre, cuando el consumo registrado comenzó a aumentar progresivamente. “Esto solo ocurre cuando una fisura empeora y la tubería acaba reventando”, sostiene. Al advertir la anomalía, volvió a contactar con Canal de Isabel II, pero —según su versión— le comunicaron que no acudirían porque no apreciaban incidencias.

En total, el afectado calcula que la avería ha provocado en estos dos años la pérdida de más de cuatro millones de litros. “¿Cómo puede perderse tanta agua y no hacer nada?”, lamenta.

La clave del problema

La clave para localizar la avería, asegura, llegó por una recomendación del concejal de Urbanismo, Tirso Leal, quien le sugirió comprobar si estaba abierta la llave principal de la vivienda colindante. “En cuanto se cerró, quedó claro que el problema venía de allí”, explica Municio, que afirma que “daba por hecho” que esa comprobación ya la habrían realizado los operarios.

Fontanero de profesión, Municio asegura conocer bien este tipo de incidencias y afirma que sus propios análisis detectan presencia de cloro en el agua filtrada, “algo que contrasta con lo que dicen los técnicos de Canal de Isabel II, que aseguran que no da positivo”, explica.

“La avería es privada”, según el ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres ha señalado que Canal de Isabel II se ha personado en la vivienda afectada este miércoles 3 de diciembre y ha comprobado “la existencia de una avería en la red privada de dicha propiedad", y no en la red municipal.

Los operarios de la concesionaria procedieron a cortar la acometida al constatar también que el contrato de suministro de esa vivienda estaba dado de baja.

Según la versión del consistorio, corresponde al propietario de la vivienda colindante reparar la avería, ya que se encuentra en una instalación privada. Una vez solucionado el problema y reactivado el contrato de suministro, "Canal de Isabel II volverá a personarse para restablecer el servicio", concluyen.