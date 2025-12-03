El ayuntamiento acelera la cesión de la parcela que desbloquea un nuevo aparcamiento en el centro de Cáceres

El desarrollo de la zona donde se levantará el futuro Museo de El Madruelo sigue avanzando con nuevos trámites administrativos que marcan el ritmo del proyecto. A la reciente presentación por parte de Iberdrola del proyecto de su futura sede en la avenida de la Universidad (un traslado que permitirá liberar la parcela que actualmente ocupa en Ronda de Puente Vadillo y que se habilitará como aparcamiento vinculado al museo) se suma ahora un nuevo paso clave: la cesión del solar municipal que albergará el estacionamiento principal del complejo cultural.

El Ayuntamiento de Cáceres ha convocado para mañana un pleno extraordinario con un único punto urgente en el orden del día: aprobar la mutación demanial de la parcela municipal situada en Ronda Puente Vadillo, número 3, a favor de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Este trámite permitirá a la comunidad autónoma disponer del terreno para licitar la obra del aparcamiento dentro de los plazos establecidos.

Más de 6.000 metros cuadrados

La parcela cuenta con 6.450 metros cuadrados de superficie, aunque la cesión efectiva afectará a 5.304 metros, según el plano aportado por la Junta. Este terreno linda al norte con los actuales talleres de Iberdrola y con la propia Ronda Puente Vadillo y está destinado exclusivamente a la construcción del aparcamiento del futuro museo.

La resolución firmada por el alcalde, Rafael Mateos, el 1 de agosto de 2025, dio inicio al expediente de mutación demanial ahora sometido a votación plenaria. El informe municipal que lo acompaña considera justificado el carácter público de la entidad solicitante y respalda la cesión "en beneficio evidente y positivo de los habitantes del término municipal", al tratarse de una infraestructura necesaria para el funcionamiento y accesibilidad del museo.

Un uso único y exclusivo

La mutación demanial fija un fin concreto: la construcción del aparcamiento. Todos los trabajos, permisos y costes serán asumidos íntegramente por la Consejería de Cultura, que se responsabilizará tanto de la ejecución como de la obtención de las licencias necesarias.

Recreación del museo. / EL PERIÓDICO

Para la Junta, disponer del solar de manera inmediata es imprescindible para sacar la obra a licitación, motivo por el cual el pleno se celebra con carácter de urgencia. Sin este trámite aprobado, el proyecto quedaría bloqueado.

Una pieza clave para el futuro museo

La puesta a punto del entorno del Madruelo continúa así sumando avances. El consistorio ya dio luz verde en septiembre al proyecto de regeneración urbana de la zona y su conexión con la Ribera del Marco, donde se ubicará el museo que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol, con más de 2.000 instrumentos musicales y 14.000 cerámicas de la Fundación La Fontana.

Junto al traslado de Iberdrola (que liberará otro solar destinado también a estacionamiento), la aprobación de la mutación demanial coloca un nuevo cimiento administrativo para que el proyecto del Museo de El Madruelo siga ganando forma y cumpla los plazos previstos.