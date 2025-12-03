El belén de la Fundación Tatiana deslumbra en Cáceres: artesanía, historia y magia en su edición más cuidada

El belén de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno se ha consolidado como una de las propuestas culturales navideñas más esperadas en Cáceres. Cada año, la institución convierte sus salas en un espacio de encuentro entre tradición, historia del arte y creatividad, reuniendo a visitantes de todas las edades atraídos por la minuciosidad de las escenas y el cuidado de cada detalle.

La Fundación, fiel a su vocación educativa y patrimonial, entiende el belenismo como un vehículo para acercar el arte a la ciudadanía. Las figuras, elaboradas por artesanos especializados, combinan técnicas clásicas con tratamientos contemporáneos que permiten recrear texturas, gestos y ambientes con un realismo que sorprende incluso a los visitantes habituales.

El belén de este año destaca por su composición narrativa: no se limita a la escena del Nacimiento, sino que desarrolla un itinerario visual que incluye oficios tradicionales, escenas rurales y paisajes inspirados en la arquitectura mediterránea. La iluminación y el diseño de las perspectivas están especialmente cuidados, creando efectos de profundidad que envuelven al espectador.

Imagen del belén. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Las piezas se construyen con barro cocido, telas encoladas, madera y pigmentos naturales, materiales característicos de la escuela belenista más clásica. Cada personaje está modelado a mano, lo que convierte cada figura en una obra única.

Actividades paralelas para familias y escolares

La Fundación acompaña el belén con un programa de actividades formativas que refuerzan su carácter pedagógico. Talleres infantiles, visitas comentadas, cuentacuentos y sesiones familiares permiten a los más pequeños descubrir cómo se elaboran las figuras, por qué el belenismo es un patrimonio cultural vivo y qué relación tiene con la historia del arte y la tradición española.

Los colegios de Cáceres y su entorno participan activamente en estas iniciativas, que buscan despertar la creatividad y sensibilizar sobre la importancia de las manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación.

La Fundación Tatiana mantiene desde hace años una voluntad clara de conservar la tradición del belén, pero también de renovarla, incorporando nuevas escenas, técnicas de montaje y contenidos que conectan con el público actual. Este equilibrio entre legado y modernidad es uno de los elementos que explica el éxito creciente de la exposición.

Para muchos cacereños, la inauguración del belén marca el inicio emocional de la Navidad. Para otros, es una cita obligada para reencontrarse con el arte y con un espacio que, año tras año, reinventa el lenguaje de las miniaturas, las luces y los relatos.