Cáceres acelera su apuesta por el turismo de congresos: la Convention Bureau se refuerza para atraer grandes eventos

El Ayuntamiento de Cáceres, el Clúster de Turismo de Extremadura y representantes del sector turístico de la ciudad avanzan en la consolidación de la Convention Bureau de Cáceres, la herramienta diseñada para posicionar el destino en el mercado de congresos, encuentros profesionales y eventos corporativos. El compromiso quedó patente durante el encuentro de trabajo celebrado ayer en el edificio Embarcadero.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, destacó que el objetivo pasa por “seguir avanzando en un modelo turístico diversificado y sostenible durante todo el año, capaz de atraer eventos profesionales de gran relevancia y generar beneficios directos para el sector y para la economía local”.

Orgaz recordó que este avance llega “tras la financiación que, por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado para el Clúster de Turismo de Extremadura”. Este respaldo permitirá dinamizar la Convention Bureau y potenciar la captación de congresos, jornadas y encuentros profesionales, uno de los segmentos que mayor retorno deja en los destinos urbanos.

El turismo MICE, una oportunidad de alto valor añadido

El concejal subrayó que el turismo de congresos “aporta un alto valor añadido, mejora todas las métricas del sector turístico y contribuye, sin duda, a seguir posicionando Cáceres como un destino de referencia”. Según explicó, reforzar el segmento MICE incrementa la competitividad del destino y abre nuevas oportunidades de crecimiento económico en una actividad que combate la estacionalidad y atrae perfiles profesionales de alto gasto.

Imagen de la jornada. / Cedida a El Periódico

El encuentro sirvió para coordinar nuevas líneas de trabajo entre administraciones y empresas turísticas, con la intención de consolidar una oferta sólida para la organización de congresos y aumentar la presencia de Cáceres en redes, ferias y foros especializados. El Ayuntamiento y el sector coinciden en que la Convention Bureau será clave para dar un salto cualitativo en la promoción del destino.

Cáceres avanza con paso firme en la promoción del turismo de congresos, un segmento que se ha convertido en uno de los motores más rentables para la economía local. La apuesta por consolidar el destino como sede de encuentros profesionales está elevando el gasto medio por visitante, atrayendo perfiles de alto poder adquisitivo y contribuyendo a mantener la actividad turística durante todo el año.

Según destacan desde el sector, los eventos MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) generan un impacto directo no solo en hoteles y restauración, sino también en comercios, transporte, servicios culturales y empresas auxiliares. Cada congreso supone además una oportunidad para proyectar la imagen de Cáceres a nivel nacional e internacional.

Un visitante que gasta más y desestacionaliza el turismo

Los profesionales que llegan a congresos suelen duplicar el gasto de un turista convencional, al combinar la asistencia al evento con visitas al casco histórico, reservas gastronómicas y estancias más largas. Este perfil permite mantener la ocupación en meses de menor afluencia turística y da estabilidad a plantillas y negocios que dependen de la actividad anual.

Los hoteleros de la ciudad coinciden en que la llegada de congresistas llena habitaciones entre semana, una franja tradicionalmente más difícil para el sector. Además, los organizadores suelen exigir servicios de calidad, lo que empuja a mejorar la oferta y modernizar infraestructuras.

El concejal Ángel Orgaz. / Cedida a El Periódico

La estrategia municipal —con iniciativas como la consolidación de la Convention Bureau— está orientada a captar más encuentros científicos, sanitarios, empresariales y culturales. La colaboración entre el Ayuntamiento, el Clúster de Turismo y las entidades profesionales busca situar a Cáceres en el circuito de ciudades que compiten por acoger congresos de ámbito regional, nacional e internacional.

El sector considera que la ciudad cuenta con ventajas competitivas claras: un casco histórico Patrimonio de la Humanidad, buena capacidad hotelera, espacios singulares para reuniones y un creciente tejido de servicios especializados.

Además del impacto directo, los congresos generan un retorno en forma de promoción: quienes visitan Cáceres por motivos profesionales suelen regresar más adelante como turistas o recomiendan el destino en su entorno. Cada evento funciona así como una ventana para mostrar la ciudad y fidelizar visitantes.

Empresarios turísticos subrayan que apostar por el turismo de congresos significa apostar por empleo estable, innovación y proyección exterior. Para Cáceres, remarcan, no es solo una oportunidad: es una línea estratégica para asegurar un crecimiento sostenido en los próximos años.