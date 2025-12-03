"Mi capacidad es mayor que mi discapacidad": el colegio Proa se reivindica en el Día de las Personas con Discapacidad

«Hoy es un día especial, es nuestro día». Este miércoles día 3 de diciembre se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial. Por esto, el CPEE Proa, un centro de educación especial de Cáceres, ha sido toda una fiesta.

Al acto en el centro acudió la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos. La directora del centro, Pilar Cañamero, cogió el micrófono y comentó que «hoy es un día para celebrar y reivindicar». Además, aprovechó, ya que se lo habían pedido muchas personas, para agradecer al programa Crisol y a todos aquellos que lo realizan, pues gracias a ellos el centro cuenta con jardines renovados. En Crisol y su brillante actuación se basó el inicio del acto.

Los alumnos también se pronunciaron, y exigieron «accesibilidad en todos los ámbitos: educativo, laboral y urbano. Para que la igualdad sea real y no una excepción».

Dos alumnos leen durante el acto. / Jorge Valiente

Posteriormente, todos los alumnos del centro, un centenar aproximadamente, fueron pegando sílabas en un papel colocado en el suelo para formar la frase «Mi capacidad es mayor que mi discapacidad. Inclusión». Y es que, como dice la canción de Macaco: «Somos gotas diferentes, pero gotas todas iguales».

Este día no sirve solo para reivindicar a aquellas personas discapacitadas, sino también a todos aquellos que hacen posible su cuidado. Centros como el cacereño son los que hacen posible esta inclusión que se pide en el día de hoy pero, realmente, hay que pedirla y, sobre todo, tenerla todos los días del año.

Accesibilidad

El centro, ubicado en la barriada de Aldea Moret, ha querido reivindicar lo que tienen que vivir las personas discapacitadas, sobre todo físicamente, día a día. Barreras que, aunque creamos que la ciudad está bien adaptada, siguen estando ahí.

«La realidad es que cada día miles de personas se encuentran con una ciudad que no está pensada para todos», dice el vídeo difundido en redes sociales. «Algo tan simple como un escalón puede convertirse en un muro, y cuando no hay una rampa, lo que para unos es un segundo, para otros es un imposible. Las personas que utilizan silla de ruedas lo saben bien, subir un bordillo, cruzar una acera con desnivel o acceder a un edificio no debería ser una barrera».

Y finaliza: «Porque una ciudad accesible no es solo más cómoda, es más justa, la accesibilidad no es un extra, es un derecho básico que garantiza que todas las personas podamos movernos, participar y vivir con autonomía y dignidad. Construir espacios accesibles es construir una ciudad que no deja a nadie atrás, la accesibilidad empieza en los detalles, los detalles cambian vidas. Hoy, el día de la discapacidad, pedimos algo sencillo, que nuestra ciudad mire sus barreras y decida derribarlas».

Imagen del acto. / Jorge Valiente

Para la presidenta del AMPA del colegio, Rocío Román, las personas con discapacidad, o por lo menos los niños de Proa, son «muy felices, inocentes, compañeros. Son naturales como la vida misma». «Son personas felices, como cualquier otro niño. Con sus capacidades, porque cada uno tiene sus capacidades, pero son personas como todo el mundo».

Futuro del centro

El centro ha sido una noticia recurrente estos meses debido al cambio de edificio, el cual hay que construir pero se encuentra en una espiral de tramitaciones que no acaba nunca. Las obras estuvieron cerca de realizarse, pero por un contratiempo el contrato se rompió y la historia volvió a empezar. Hasta entonces, todos estos chicos y chicas tienen que convivir en un edificio con casi medio siglo de historia y cuyas instalaciones, o parte de ellas, parece que siguen en esa época.

Al respecto, la directora aclara que no hay ninguna novedad. «Sigue sus trámites», declara a este diario. «De momento, hasta que nos vayamos, la Consejería de Educación ha determinado que se van a realizar obras aquí que hemos declarado de máxima urgencia. Son las previstas por hacer hasta que nos vayamos, que tardarán lo que se tarde en tener la documentación».

En el edificio, hasta que llegue es día, se va a «actuar en el pabellón, pues se inunda cuando llueve mucho. Algunos accesos a las pistas también, los dos patios de recreo, que se les va a poner un mejor suelo, y adecentar sobre todo el patio de mayores, trabajando en el suelo para que se pueda transitar correctamente en silla de ruedas».

Entrada del colegio Proa. / Cedidas

Aunque se trabaje en adecentar el edificio actual, el traslado a un nuevo sitio sigue siendo necesario. «Las instalaciones son obsoletas. Queremos que se invierta en el otro centro nuevo, pero sin que se nos descuide en este»