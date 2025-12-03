Casar de Cáceres, al límite: necesita un millón de euros para tener liquidez

Casar de Cáceres está al límite. El pueblo, que está a escasos once kilómetros de la capital provincial, se encuentra sumido en una deuda de la que resultará complicado salir. El Ministerio de Hacienda hizo público hace unos meses los datos de los municipios deudores de la provincia a fecha del 31 de diciembre del año pasado. Y uno de los casos más llamativos era el del Casar.

1,8 millones de deuda

En total, la localidad tiene un endeudamiento de 1,8 millones de euros y el consistorio quiso aclarar el origen de la deuda hace unas semanas. Aseguran que deriva de un préstamo solicitado por el anterior equipo de gobierno socialista de dos millones de euros para financiar las obras de la residencia de mayores, que supone una inversión total de 4,5 millones.

Ministerio de Hacienda

«Dicho crédito se tramitó sin contar con el preceptivo informe favorable del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España sobre la capacidad de financiación del consistorio. Este informe, que es obligatorio para operaciones de crédito de estas características, resultó negativo para el municipio, lo que significa que no se cumplían los parámetros establecidos por la normativa estatal para endeudarse en esos términos», señalan.

Normalizado

A pesar de ese dictamen, el préstamo fue normalizado, «generando una carga financiera que actualmente afecta al presupuesto municipal y limita la capacidad de inversión». Los populares tratan de adoptar ahora las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones financieras heredadas, garantizar la viabilidad económica y mantener la prestación de servicios públicos.

Licitación

Por ello, han publicado una licitación en la Plataforma de Contratación Pública del Estado para concertar una operación de endeudamiento a corto plazo por importe de un millón de euros para atender a las necesidades transitorias que se deducen del Cuadro de Previsiones de Tesorería por periodo de un año. Se instrumentará mediante una cuenta o línea de crédito abierta en la entidad adjudicataria a favor del consistorio, con una autorizción de descubierto hasta el límite máximo anteriormente mencionado, sin que la cuantía pueda ser superada.

Interés

El plazo será de doce meses y el tipo de interés será el euríbor a fecha de noviembre de 2025 más el 0'50%. El plazo de presentación de propuestas será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en la plataforma de contratación.