Las claves de por qué debes visitar la Fundación Tatiana: la reivindicación del belenismo con una exposición que une tradición, sostenibilidad y educación artística

La Fundación Tatiana ha inaugurado su programación navideña con ‘CapriccioVeneziano’, una exposición que apuesta por renovar la mirada hacia el belenismo desde una perspectiva artística, histórica y contemporánea. La muestra reúne piezas elaboradas con técnicas tradicionales y materiales diversos, a la vez que integra acciones educativas y medidas de sostenibilidad para conectar la tradición con los públicos actuales.

El belén ha sido, históricamente, un espacio de creatividad artística y un vehículo narrativo. Su evolución recoge influencias arquitectónicas, pictóricas y escultóricas que lo convierten en un laboratorio donde confluyen estilos, épocas y modos de representación. Desde los primeros nacimientos napolitanos hasta las composiciones contemporáneas, el belenismo ha dialogado con movimientos como el barroco, el costumbrismo o la imaginería religiosa popular.

Capriccio Veneziano, el belén monumental de Cáceres. / Cedida a El Periódico

En el caso de la Fundación Tatiana, la elección del hilo conductor responde a un doble criterio: la investigación artística y la reinterpretación cultural. Para esta edición, la mirada hacia Venecia y su fantasía constructiva se impuso por su potencial escenográfico y por la riqueza material que ofrece, permitiendo explorar un belén más simbólico y arquitectónico.

Materiales y técnicas en las figuras

‘CapriccioVeneziano’ combina piezas de artesanos que trabajan con barro cocido, madera, papelón, resinas, telas tratadas y pigmentos naturales, técnicas que mantienen viva la tradición del modelado y la policromía manual. Estos procedimientos siguen siendo un distintivo de calidad en el belenismo artístico.

Uno de los pilares del programa es la participación de niños y niñas en talleres donde aprenden composición, volumen y color a través de pequeñas escenas navideñas. La Fundación señala que estas actividades tienen un impacto directo en la creatividad temprana, favoreciendo la experimentación y el contacto con el patrimonio cultural.

Ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona o Murcia mantienen también exposiciones de referencia, desde los belenes monumentales hasta los de autor, pasando por colecciones históricas o montajes temáticos que reúnen a miles de visitantes cada año.

Jorge Valiente

En ediciones previas, la Fundación Tatiana había apostado por muestras más centradas en la artesanía clásica. La propuesta de este año introduce una narrativa más estética y conceptual, con un enfoque escenográfico que busca sorprender al público e impulsar nuevas lecturas del belenismo.

La entidad ha incorporado medidas para reducir el impacto ambiental de la exposición, como el empleo de iluminación LED, materiales reutilizables en los montajes, reducción de embalajes y un programa de reciclaje que implica a visitantes y personal técnico.

La exposición se acompaña de lecturas y textos de diversos poetas que aportan una mirada literaria al belén. Sus obras conectan la tradición con el simbolismo contemporáneo, enfatizando la dimensión emocional y espiritual de estas escenas.

La Fundación Tatiana convierte así la Navidad en un punto de encuentro entre arte, educación, poesía y sostenibilidad, reforzando el valor cultural del belenismo en pleno siglo XXI.