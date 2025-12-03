Cocemfe Cáceres reivindica derechos, visibilidad y cohesión social en el Día de las Personas con Discapacidad

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha celebrado este miércoles una jornada institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destinada a visibilizar las realidades del colectivo y fortalecer la colaboración entre servicios sanitarios, movimiento asociativo y familias.

El acto ha sido inaugurado por el gerente de la entidad, Paulino Collado Moustaine, quien ha destacado la necesidad de avanzar hacia una sociedad "más inclusiva" y "accesible".

A continuación, Montaña Ferrero, usuaria del Servicio de Habilitación Funcional, ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

De igual modo, el técnico de Fortalecimiento Asociativo, José Luis Bravo, ha presentado la Red Federativa y el vídeo 'Somos Federación', antes de dar paso a un espacio de encuentro que ha reunido a profesionales, especialistas sanitarios y personas usuarias.

Las distintas mesas temáticas han abordado cuestiones como la inclusión laboral, la rehabilitación, los cuidados, la salud respiratoria y la accesibilidad, explica en nota de prens Cocemfe Cáceres.

Han intervenido, entre otros, el técnico del CEE José Luis Bravo; el trabajador del CEE César Sánchez; el médico rehabilitador Francisco Castellano; la usuaria María José Santos; el enfermero José María Jabato; la logopeda Noelia Barroso; la neumóloga Isabel Utrabo; y la técnica de accesibilidad Sonia Silva, quienes han ofrecido una mirada multidisciplinar sobre los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El encuentro ha concluido con la intervención de Paulino Collado Moustaine, quien ha agradecido la implicación de profesionales, familias y entidades, reafirmando el compromiso de Cocemfe Cáceres con la defensa de derechos, la accesibilidad universal y la cohesión del movimiento asociativo.